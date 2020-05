Lic. en Nutrición: Daiana Viñesky, «No es un momento aconsejable para las dietas»

En la tardecita del viernes, la nutricionista Daiana Viñesky, brindó una charla por la plataforma Zoom para las categorías intermedias del club Parque Sur. Agradecemos su disponibilidad al ser convocada por el cuerpo técnico sureño y por compartir sus conocimientos para los chicos y padres de los jugadores. Compartimos su charla para brindarles detalles de lo que expresó, en tiempos de pandemia pero también para el regreso de los deportistas a la actividad.



Viñesky brindó una serie de consejos para esta cuarentena: «Estamos ante un gasto energético disminuido porque si bien están entrenando con una rutina todos los días, lo están haciendo en espacios reducidos y es diferente.

Entonces podemos acompañar ese gasto menor de energía disminuyendo las calorías. Una forma de reducir es comiendo un poco menos respecto a lo que comían antes de la cuarentena. Y otra agregar más verduras en lo que coman».



Daiana Viñesky explicó: «Reducir un poco las calorías no significa que tienen que hacer dieta o dejar de respetar las cuatro comidas diarias. No es época para hacer dieta la cuarentena. Hay que buscar un equilibrio, comer variado».



La nutricionista también le explicó a los jugadores cómo pueden mantener la masa muscular en estos meses de cuarentena: «El mejor consejo, además de los ejercicios que están haciendo y que le darán los profes, es no saltear ninguna de las 4 comidas diarias. La más fácil de no hacer es el desayuno y es la más importante. Un consejo sería que se levanten y puedan cumplirla y no pasa nada si luego quieren dormir nuevamente. Y si se levantan tarde, no reemplazar con el desayuno al almuerzo. En este caso descartamos el desayuno. Y para quienes estaban acostumbrados a no desayunar y merendar, si ahora pueden hacerlo porque era una cuestión de tiempos, incorporenlos».



Tocó el tema proteínas: «Ellas aumentan la masa muscular, las proteínas rellenan los músculos. Piensen en combinar en las cuatro comidas diarias verduras, frutas, carnes, queso, yogur y huevos».



Viñesky también aconsejó reforzar el sistema inmune por esta pandemia: «Todo lo que contenga vitaminas A, C, D y K son buenos para reforzar nuestro sistema de defensa». Brindó una lista de ejemplos de cada uno, que son fáciles de buscar.



La nutricionista también aportó conocimientos para cuando vuelvan a la actividad normal. Habló sobre «los tiempos» que significa «lo que como antes y después de entrenar». Si por ejemplo la práctica o el partido es a la siesta, «antes el cuerpo necesita energía (hidratos de carbono). En este caso necesitamos reforzar el almuerzo y lo aconsejable si van a jugar luego es comer pastas o legumbres que tienen esos hidratos. Ellos son muy fáciles de digerirlos. Hay que evitar las proteínas en ese caso, por ejemplo las carnes, porque el estómago necesita más tiempo para la digestión».



Para la vuelta de la práctica o partido aconsejó reforzar la merienda con proteínas. Un ejemplo: un sandwich de queso.



Viñesky detalló la hidratación en esos casos: «Lo mejor para hidratarse es el agua, siempre. Una hora antes del esfuerzo físico tomen medio litro de agua, que el cuerpo esté bien hidratado. Durante pueden ir tomando agua, de a poquito es mejor. Y cuando terminan repetir lo que hicieron antes de entrenar o jugar».