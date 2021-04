Liga Argentina: Cambio de fecha para la “burbuja” de Concordia

La sede que se jugará íntegramente en el estadio “Gigante Verde” fue pospuesta de su fecha de inicio, que iba a ser el próximo domingo 25 para el miércoles 28. Además por ausencia de Quilmes, se modificó el fixture.



Gigante Verde (archivo)

El Gigante Verde será sede de la 4ta burbuja de la Liga Argentina.

Concordia recibirá una nueva “burbuja” de Liga Argentina, la misma estaba programada con su inicio para el 25/04, pero ante los varios casos de COVID-19 que sufren los diferentes equipos que la disputan, se decidió postergarla por unos días hasta que todos puedan recuperar a sus afectados. La nueva fecha de comienzo es el miércoles 28/04 y se extenderá hasta el día sábado 01/05.



Además, se conoció que Quilmes de Mar del Plata no participará de la misma, ya que la pasada semana confirmó una gran cantidad de casos positivos en el plantel y no llegarían completos a la fecha.



El fixture fue modificado en sus días y horarios, los que detallaremos a continuación, aunque extraoficialmente habría posibilidad de retrasar dos días más el inicio para el viernes 30 de abril:



Miércoles 28/04/2021: 16:30hs. – Rocamora vs. Ciclista; 19:00hs. – Estudiantes (C) vs. Estudiantes (O), Libre: Parque Sur.

Jueves 29/04/2021: 16:30hs. – Parque Sur vs. Ciclista. 19:00hs. – Rocamora vs. Estudiantes (O). Libre: Estudiantes (C).

VIERNES 30/04/2021 – DIA Libre. Sábado 01/05/2021: 14:00hs. – Estudiantes (O) vs. Parque Sur. 16:30hs. – Ciclista vs. Estudiantes (C). Libre: Rocamora.