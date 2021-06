Liga Argentina: Ciclista Juninense goleó a Parque Sur

En la reanudación de la burbuja sanitaria de Ciclista Juninense, se disputaron 3 partidos de la segunda fecha y en último turno, los locales dirigidos por Daniel Jaule vencieron a Parque Sur 94-61. Hoy el Sureño enfrenta a Estudiantes de Olavarría desde las 11 horas.



En el regreso de la competencia de la Liga Argentina, luego del parate por las últimas restricciones impuestas por la pandemia, con una gran tarea colectiva Ciclista Juninense venció a Parque Sur en el último juego del miércoles en el Coliseo.

Parque Sur que afronta éste torneo con un equipo muy joven y además sufrió las bajas de Legaria por lesión y Boffelli por compromisos asumidos, sintió mucho el parate y le costó mucho generar juego ante Ciclista. Además los porcentajes de tiros externos no fueron buenos por lo que sufrió demasiado de la falta de eficacia.

El local con un Boudet intratable -24 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia- y grandes aportes de Cerminato -21 puntos- y Britos -18- los dirigidos por Daniel Jaule golearon 94-61.

Parciales: 23-15, 20-9, 26-18, 25-19.

La competencia seguirá hoy en el Coloso del Boulevard, con la tercera fecha (la primera se jugó antes del parate) con este cronograma: 11.00: Parque Sur vs. Estudiantes (O), 15.00: Rocamora vs. Quilmes, 17.30: Estudiantes (C) vs. Ciclista.