Liga Argentina: Continúa en Lanús la burbuja para Parque Sur y Rocamora

Despues de la jornada de descanso tras dos partidos disputados apra cada equipo, hoy volverá al rectángulo del Rotili, Rocamora y Parque Sur en el marco de la tercera burbuja de la Liga Argentina de Básquet que se está disputando en el estadio del Club Atlético Lanús en la provincia de Buenos Aires.



En lo que hace al cronograma, el Rojo será el que primero salte a la pista, tras un balance de uno perdido ante Villa Mitre y uno ganado ante Del Progreso. Rocamora tras un buen partido ante Del Progreso, buscará desde las 19 horas ante Atenas de Patagones, su 5ta victoria en el torneo (4 ganados y 7 perdidos), ante un rival que cosecha solo 3 victorias y 6 perdidos.



Por el lado de Parque Sur, a priori le tocará un desafío más complicado, ya que desde las 21,30 jugará ante Depo Viedma que pelea con Villa Mitre la vanguardia de la Conferencia Sur. Además no podrá contar con Laureano Legaria. El base sureño sufrió un fuerte dolor en su rodilla derecha en el encuentro del martes. Luego de correr en un contraataque y realizar una bandeja, Laureano sintió un fuerte dolor al caer. El cuerpo técnico tomó la decisión de que el jugador regrese para Concepción del Uruguay en donde se le realizarán unos estudios para descartar o confirmar si hay lesión.

Viernes 09/04:

Atenas (CP) vs Rocamora (19:00 hs) y Deportivo Viedma vs. Parque Sur (21:30hs.).