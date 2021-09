Liga Argentina de Basquetbol: Parque Sur y Rocamora arrancan el 15 de ocutbre

El Área de Competencias de la AdC anunció el formato de la Temporada 2021/22 de la Liga Argentina que se jugará desde el 15 de octubre, con una primera fase que tendrá cuatro grupos de tres equipos en cada conferencia.

Tras una edición 2020/21 disímil por el contexto sanitario, que igualmente brindó un espectáculo vibrante con la fantástica coronación de Unión de Santa Fe, la competencia regresará a una extensión habitual y volverá a configurarse con una primera etapa y una segunda fase.

En la primera fase Rocamora, Parque Sur y Estudiantes de Concordia compartirán el Grupo A.

Los 30 equipos:

Conferencia Sur: Del Progreso, Deportivo Viedma, Bahía Basket, Villa Mitre, Quilmes de Mar del Plata, Estudiantes de Olavarría, Ciclista Juninense, Racing de Chivilcoy, Gimnasia La Plata, Lanús, Pergamino Básquet, Zárate Basket, Parque Sur, Tomás de Rocamora y Estudiantes Concordia.

Conferencia Norte: Jáchal BC, Rivadavia de Mendoza, Estudiantes de Tucumán, Salta Basket, Barrio Parque, Ameghino, Independiente de Oliva, Deportivo Norte, Libertad de Sunchales, Colón de Santa Fe, Echagüe de Paraná, San Isidro, Central de Ceres, Villa San Martín e Independiente de Santiago del Estero.

Formato de disputa:

Para la Primera Fase de la temporada se estructurará a cada conferencia en cuatro grupos (A,B, C y D). El calendario se conformará con la disputa de partidos, ida y vuelta, entre los clubes de las zonas A versus B y C versus D; además de los cotejos entre los participantes del mismo grupo, también ida y vuelta. De esta manera, cada equipo completará un total de 14 partidos.

Una vez concluida esta etapa se abrirán las puertas al Súper 8, al que accederán los primeros de cada grupo y que se desarrollará en una única sede, a designarse por licitación, aproximadamente en el mes de diciembre. Dentro de este torneo se sortearán los cruces con la premisa de enfrentar a los elencos de la otra conferencia, para desandar de ese modo las instancias de cuartos de final, semifinales y final, todo a partido único y en un lapso de tres días.

Composición de los grupos

Conferencia Sur: Grupo A: Estudiantes Concordia, Parque Sur y Rocamora. Grupo B: Lanús, Racing (CH), Pergamino Básquet y Zárate Basket. Grupo C: Villa Mitre, Bahía Basket, Deportivo Viedma y Del Progreso. Grupo D: Quilmes, Estudiantes de Olavarría, Ciclista Juninense y Gimnasia La Plata.