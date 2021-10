Liga Argentina de Básquetbol: Rocamora se floreó en el debut y aplastó a Estudiantes

En el primer juego de la Zona A en la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Tomás de Rocamora tuvo un debut soñado y superó a Estudiantes de Concordia 83-54 (48-33) mostrando por momentos un gran básquet además de una enorme tarea defensiva. Galo impini fue el goleador del juego con 15 puntos, 4/5 en triples. Manu Gómez fue otro de los puntos destacados del Rojo.

El resultado final puede explicarse desde los 14 triples que anotó el Rojo pero también desde la estrategia para defender y no dejar jugar al rival. Desde que comenzó el juego Rocamora logró neutralizar algo que Estudiantes había conseguido ante Parque Sur y que fue dominar las acciones desde el principio; esta vez no pudo porque el equipo de Cali Pérez lo asfixió, lo obligó a cometer errores y también lo lastimó.

En el primer cuarto el local llegó a estar 7 puntos arriba, después el trámite se emparejó pero esa concentración defensiva valió que Passadore robara una bola cerca del final y le sacara una falta de tres puntos a Newton. Y desde la línea el base paranaense no falló. El primer cuarto quedó 22-13 ya con dos ideas bien claras.

Arrancó el segundo tramo y con cinco caras diferentes a las que habían iniciado el juego el Rojo siguió en su misma tesitura: presión alta, complicarle las ofensivas del rival y no dejarle tiros limpios. Buen ingreso de Catalín y a continuación doble y falta de Rigada para seguir estirando cifras (28-19).

En la continuidad del juego se vio algo que no siempre se da y que a Rocamora le sirvió y mucho: seis triples en fila en igual cantidad de intentos. Anotaron por esta vía Manu Gómez, Helman, Rigada, Bello, Impini y otra vez Bello. Ni siquiera el tiempo muerto que utilizó Alejando Elizalde en medio de este frenesí rojo ayudó en algo. Rocamora sacó 18 puntos, Newton descontó con un bombazo y a descansar se marcharon 48-33.

Volvieron de vestuarios y Rocamora no lo dejó ni acomodar al Verde. Dos triples de Impini, en el medio otro de Gómez, Helman lastimando en la pintura y un visitante en estado de desconcierto. Elizalde pidió dos minutos en esta parte del juego pero ni aun así su equipo pudo reaccionar, el parcial quedó 21-7 y la ventaja cada vez más amplia a favor del anfitrión (69-40).



En el último cuarto Rocamora bajó la intensidad y era también previsible una merma del rendimiento cuando la diferencia alcanzó los 33 puntos. El único que sacó la cara por Estudiantes fue Britos que, con cinco puntos en fila, disparó cierta alarma y ni lerdo ni perezoso Cali Pérez pidió minuto. El trámite estaba resuelto hacía rato y a Rocamora le alcanzó hasta para que debutaran los Juveniles Iñaqui Garat y Nahuel Maldonado.

Diez jugadores de Rocamora anotaron puntos, con Verbauwede anotándose en el doble dígito (10). También hay que destacar la tarea de los otros internos como Rigada (7 pts y 9 reb), Helman (7 pts y 7 reb) y Martín Flores (6 pts y 3 reb). Rocamora tuvo varios puntos altos pero, fundamentalmente, mostró una tarea colectiva impecable; algo que no tuvo Estudiantes y desde ahí también se explica el resultado final.