Liga Argentina: El Rojo debutará ante el Lobo el viernes 19

La tercera semana de pretemporada para Tomás de Rocamora comenzó con varias novedades ya que este lunes, cuando se retomaron las prácticas, se conoció que en la inminente Liga Argentina de Básquetbol integrará la Conferencia Sur en la burbuja que se jugará en cancha de Lanús.

El equipo de Juan Manuel Varas supo este martes que su debut será ante Gimnasia de La Plata el viernes 19. Precisamente el Lobo platense será el primer rival de Rocamora, el viernes 19 del corriente mes. Esa primera burbuja en el Microestadio Antonio Rotili irá en principio hasta el martes 23 y los sucesivos rivales serán Lanús, Rivadavia de Mendoza y Racing de Chivilcoy. Vale decir que los equipos no tendrán partidos el domingo 21. También hay otros juegos de este grupo programados para el jueves 25.



Mientras tanto el plantel retomó los entrenamientos durante la noche del lunes en el estadio Paccagnella y este martes volvió a repetir jornada en idéntico horario y lugar. Desde el cuerpo técnico se informó que afortunadamente todo el plantel está en buenas condiciones físicas y que el miércoles se entrenará en doble turno. Esta modalidad se repetirá el viernes mientras que jueves y sábado será en un tramo.



Primera burbuja del Rojo: 19-02, Gimnasia LP vs Rocamora, 20-02, Rocamora vs Lanús, 22-02, Rivadavia Mza. vs Rocamora y 23-02, Rocamora vs Racing Chivilcoy.