Liga Argentina: Estudiantes volvió a vencer de local a Rocamora

En la noche de este jueves Tomás de Rocamora perdió 81-73 frente a Estudiantes de Concordia en su anteúltimo juego de la Zona A en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo cerrará la Primera Fase el próximo sábado visitando a Parque Sur. Álvaro Chervo fue el goleador del juego con 23 puntos en tanto que Ramiro Rattero fue la figura con 10 unidades y 11 rebotes. En el Rojo el mejor fue el interno Horacio Rigada con 14 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias; en tanto que Juan Martín Bello anotó 18 puntos.



Casi como un calco del partido que habían disputado hacía seis días, Rocamora arrancó mucho mejor en el Gigante Verde con un parcial 7-0. El elenco de La Histórica logró una máxima de ocho puntos (2-10) y cuando el tablero quedó 10-16 Alejandro Elizalde pidió minuto. Estudiantes no estuvo fino desde el perímetro y en cambio Rocamora sí lo consiguió desde las manos de Juan Martín Bello: el base había anotado un triple en los pasajes iniciales y en el tramo final del cuarto se despachó con otros dos para que los primeros 10 minutos queden 14-25. El ex Ferro fue el destacado con sus 11 puntos hasta ahí.

En el comienzo del segundo tramo Justo Catalín hizo una gran individual y puso el marcador 14-27. Pero Rocamora ya no tuvo la misma fluidez ofensiva y por eso Bello debió volver a la cancha. Y nuevamente respondió con una bomba (19-30). Después, desde la mano caliente de Chervo y la efectividad de Rattero en la pintura, el Verde empezó a achicar la distancia hasta que logró igualar el tablero (31-31). Pero ni el tiempo muerto que usó Cali Pérez consiguió meter al equipo en partido. Estudiantes fue más claro y cerró un gran segundo cuarto (25-8) para irse arriba 39-33 de cara al segundo tiempo.

Rocamora volvió a mostrar otro buen pasaje en el arranque del segundo cuando metió un parcial 7-0 con Manu Gómez de estandarte para pasar al frente (39-40). Estudiantes se vio sorprendido en ese comienzo hasta que Britos clavó un triple que dejó las cosas igualadas (42-42). Con el correr de los minutos Estudiantes volvió a tomar las riendas del juego, ahora desde las manos de Matías Alluchón (48-42). Rocamora tuvo que luchar más que jugar y en ese rubro, como siempre, se destacó Horacio Rigada. El partido continuó abierto pero de cara al último cuarto el Verde siguió mandando (59-50).

Un nuevo triple de Alluchón le dio a Estudiantes una ventaja de 12 puntos (62-50) pero Rigada siguió peleando y anotando. El Verde dio la impresión de estar más entero y más fino aunque un gran tramo de Justo Catalín con dos triples en fila y un doble más falta cobrada levantó al Rojo (75-67). Incluso en la acción siguiente Galo Impini facturó y Elizalde no quiso correr más riesgos así que pidió minuto (75-69). El técnico local utilizó después su último tiempo muerto y su equipo le respondió cerrando con tranquilidad el juego y no permitiendo que Rocamora tuviera una reacción.