Liga Argentina: Gonzalo Rodríguez Costoza es el nuevo entrenador de Parque Sur

En el día jueves trascendió la noticia y la Prensa Sureña dialogó con el flamante DT del Club Parque Sur para la próxima Liga Argentina, se trata de Gonzalo Rodríguez Costoza quién vuelve al sureño luego de un par de temporadas fuera de casa.



Gonzalo tuvo un gran paso por la institución cuando estuvo a cargo de las categorías formativas y la primera local del femenino en la institución de la República del Puerto Viejo.

¿Cómo fue tu llegada a la primera del club ?

Se dió todo muy rápido, yo estaba abocado a otra institución en calidad de asistente cuando recibí esta propuesta. Es un club que conozco, en donde ya trabajé y donde hoy juegan mis hijos al basquet. Fue grande la tentación ante el llamado, así que después de pensar mucho y analizar, loacepté.

Aprovecho el espacio para agradecer y repetir mis disculpas a Juan Marcos Kass, con quien ya estaba trabajando de forma remota, y respetó mi decisión.

¿Te esperabas este momento para tu carrera ?

No rotundo, como te dije estaba mentalizado en otra posición, pero es algo que deseaba y me vengo preparando hace mucho tiempo.

¿Qué significa para vos estar al frente del equipo profesional en un club como parque ?

Es muy importante para mi esta oportunidad, y mayor es la responsabilidad que siento de representar a Parque Sur.

¿Un mensaje para la familia sureña ?

Que estoy muy agradecido por la oportunidad, por el trato que tuve cuando fui parte del Basquet Femenino del club y el que me hacen sentir ahora a través de mensajes. Esperemos que podamos volver a la cancha, jugar con público y disfrutar de las noches de basquet en la ciudad.