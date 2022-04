Liga Argentina: Gran victoria Sureña ante Racing en el cierre de la temporada

Parque cerró su participación en la temporada 2021/2022 de la Liga Argentina tras ganarle a Racing de Chivilcoy en tiempo Suplementario por 101 a 95. El goleador del encuentro fue el capitán sureño Elnes Bolling con 26 tantos , seguido por Jeremías Ledesma en parque y Joaquín Gamazo en la visita ambos con 25 puntos.El sureño jugó su último partido de esta liga ante un buen marco de público que se acercó hasta el Gigante del Sur para no solo ver al conjunto de Iván Paolazzi si no además para decirles gracias a cada uno de los pibes que dejaron todo desde el inicio del torneo hasta el juego de hoy .El capitán sureño fue clave para la victoria ante un duro rival que cuenta con jugadores de jerarquía como Alejo Barrales o Joaquín Gamazo, Elnes convirtió 26 puntos, dos dobles un simple y 21 tantos desde la línea de 3 puntos , mientras que Jeremías Ledesma con 25 tantos también aportó 21 desde los 6,75. Parque ganó tres de los cuatros cuartos,ya que el último se terminó en igualdad para llegar al Suplementario. ( 23-21/41-40/69-61/ 88-88).Parque fue más efectivo en el Suplementario y supo cerrarlo bien quedándose con una enorme victoria por 101 a 95. Cuando sonó la chicharra del final del juego, se vio en el centro de la cancha jugadores, cuerpo técnico, simpatizantes y dirigentes se fundieron en un solo abrazo, el abrazo que solo una familia sabe dar , porque Parque Sur no es un club de barrio,Parque Sur es familia .