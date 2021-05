Liga Argentina: Juan Francisco Boffelli deja el Sureño

El alero de 22 años se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico sureño, ya que jugará la próxima temporada de la Liga Provincial entrerriana en su club de origen, el Presbítero Andrés Zaninnetti, algo que ya estaba previsto de ante mano. El alero conversó con la Prensa del Sureño antes de la partida.



-¿Cómo crees que fue tu paso por el club?

Mi paso por el club desde lo que es institucional la verdad que fue 10 puntos dese el día que llegué hasta hoy que saludé a mis compañeros y me fui, me han tratado excelente, he tenido un gran trato, he sido acobijado por la gente del club y por los dirigentes y todo el grupo. Así que mi paso por parque es algo memorable para mí, va a quedar dentro de mis mejores recuerdos



-¿Cómo te sentiste jugando la liga?

Bueno la verdad que la liga es recontra dura con buenos jugadores y buenos equipos, es muy variada desde la composición de equipos con extranjeros y jugadores con muchísima experiencia. Una liga en donde se juegan muchos partidos enfrentando diferentes rivales y creo que estuve a la altura, por lo menos me sentí así, con una buena regularidad en donde me sentí bastante cómodo, más que nada por el sistema de jugar un partido detrás de otro en donde eso te permite ir resolviendo errores técnicos tácticos que por ahí uno tuvo en los juegos y que en 24 hs debía resolverlo por la forma de disputa del torneo.

¿Jugar la Liga Provincial y ganarla es tu meta?

Si el objetivo desde el club ( Zaninnetti) es ganarla, salir campeón y ascender, así que es la idea grupal, por eso la conformación de este equipo y es la decisión por la cual volví al club.

¿Qué te llevas de tus compañeros y cuerpo técnico?

Bueno de mis compañeros y del cuerpo técnico me llevo 4 o 5 meses vividos de forma muy cómoda muy contento siempre muy dispuestos a todo, así que me llevo los mejores recuerdos me llevo muy buenas amistades, relaciones profesionales y grandes amistades fuera de la cancha. La verdad que la situación fue extraordinaria y creo que supimos sacarle el jugo y eso se vio reflejado dentro de una cancha. Así que me llevo los mejores recuerdos de todo el grupo, eso me va a quedar para siempre.



¿Qué le decís a toda la familia sureña?

Decirles muchas gracias a todos los que de una forma u otra nos dieron una mano (y lo hacen) para que podamos jugar la Liga, decirles que muchas gracias por todo, que espero que en algún momento nos podamos volver a cruzar. Ha sido un gusto y que me he sentido muy cómodo en el club y que tanto la gente, los hinchas, los simpatizantes sureños y los que componen el club me han hecho sentir muy cómodo. Estoy para siempre muy agradecido, les mando un abrazo y un cariño para todos.