Liga Argentina: Junín y Lanús las sedes de las nuevas burbujas de la Sur

El viernes 21 de mayo comenzará la acción en el estadio del Granate con ocho equipos y también en el Coliseo del Boulevard del pedalero juninense con seis clubes. Parque Sur y Rocamora jugarán en Junín.

La Liga Argentina transita con solidez y adrenalina por el desarrollo de su Fase Regular. En las últimas horas, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció la realización de dos nuevas burbujas de la Conferencia Sur.



Para esta tanda de encuentros, las sedes que albergarán la acción serán las ciudades bonaerenses de Lanús y Junín, en el Antonio Rotili y el Coliseo del Boulevard, respectivamente. En el caso del Granate significará la cuarta burbuja que cobijará en su casa.



Con este cronograma, seis equipos saltarán al parquet de la institución juninense, a partir del viernes 21 de mayo y hasta el martes 25, para un total de diez cotejos: Quilmes, Parque Sur, Estudiantes (O), Estudiantes (C), Ciclista Juninense y Rocamora.



Sede Junín

Viernes 21/5: 14:00 – Quilmes vs. Parque Sur, 16:30 – Estudiantes (O) vs. Estudiantes (C), 19:00 – Ciclista vs. Rocamora.



Sábado 22/5: 14:00 – Quilmes vs. Estudiantes (C), 16:30 – Estudiantes (O) vs. Rocamora, 19:00 – Ciclista vs. Parque Sur.



Lunes 24/5: 14:00 – Rocamora vs. Quilmes, 16:30 – Parque Sur vs. Estudiantes (O), 19:00 – Estudiantes (C) vs. Ciclista.



Martes 25/5: 11:00 – Ciclista vs. Estudiantes (O),