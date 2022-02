Liga Argentina: Parque Sur cayó 100-77 en el cierre de la gira ante Racing

El Sureño sufrió su tercera derrota consecutiva en la ruta ante Racing de Chivilcoy en el marco de una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquetbol. En el local se destacó Joaquín Gamazo con 26 puntos, en Parque Lofrano con 17, Romero y Guelache con 16 los goleadores.

Di Pietro ataca la defensa Sureña. Foto prensa Racing de Chivilcoy



Parque no pudo estar nunca arriba en el tanteador , el juego pasaba por la mano de Fernández que hizo jugar a todos sus compañeros y liderando la conducción en el juego , Gamazo lastimó mucho la defensa sureña y de a poco se fue convirtiendo en una pieza clave en el equipo de D’ambrosio .

En el equipo de Gonzalo Rodríguez Costoza el base Valentín Lofrano no solo conducía a el equipo, sino que además se puso la ofensiva en la espalda junto con Guillermo Romero y Gervasio Guelache quienes intentaron con tiros exteriores, con jugar en el poste bajo, pero no alcanzó ante un Racing que estuvo fuerte en defensa y muy sólido en ataque.

En el conjunto sureño no pudo ser parte del partido el capitán Elens Bolling quien sufrió un golpe y no pudo jugar, también Jeremías Ledesma tuvo complicaciones y tan solo jugo casi 9 minutos en todo el partido. Recordemos que a estas dos ausencias se suma la de Brian Osuna quien sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla.

Ahora el sureño volverá a jugar en su casa el día 19 de febrero ,pero deberá hacerlo una vez más sin público, para así cumplir con las dos fechas de suspensión del ingreso de simpatizantes impuesta por la A-D-C . Fuente Prensa Club Parque Sur