Liga Argentina: Parque Sur cayó con Quilmes en dos suplementarios

En un partido muy parejo Quilmes se llevó la victoria 88 a 87 ante Parque Sur en dos tiempos suplementarios. Jara con 26 y Negrete con 22 los goleadores del Cervecero. Guille Romero con 32 puntos y Bolling con 20 las figuras del local. Polémico arbitraje en el Gigante.

En la primera parte se vio un juego muy similar de ambas partes, dos propuestas de básquet muy dinámico con mucha rotación de balón y también de sus plantillas. Parque en primer momento sacó un pequeña ventaja gracias a su efectividad en el tablero. Quilmes lo pudo equilibrar con un César Jara encendido y llevarse el primer parcial por apenas un doble.

En el segundo cuarto Parque comenzó a jugar mejor con Romero el pick and roll central, Osuna y Piccart también fueron variantes ofensivas y Lofrano aportando su explosión desde el perímetro para irse 33-34 Quilmes en ventaja.

El tercer parcial no solo continuó con la misma dinámica sino fue el parcial con más alto goleo, finalizando 22 a 22 con la aparición de Bolling en el local mas Romero que estaba imparable. En Quilmes Jara, junto a Negrete y Gonzalez Beratz eran las cartas goleadoras.

En el último cuarto Parque volvió a convertir de tres tras dos parciales sin triples, Boffelli puso un bombazo pero inmediatamente salió por faltas. Llegando al final Parque pasó al frente por 4 puntos (la máxima) pero una bomba de Negrete a falta de 8 segundos sentenció el empate y al primer suplementario.

Ambos suplementarios, ya con cansancio de ambas partes, se definió por los detalles. No solo marraron mucho ambos equipos sino también los árbitros. Jara se fue por faltas en Quilmes y luego Romero siguió su camino. Parque llegó con 3 puntos de ventaja al final de la 2da prórroga pero pitaron falta de Guelache a Negrete y Técnica a Bolling. Negrete convirtió los 3 y pasó al frente por 1. En la reposición Parque intentó de 3 pero falló y se llevó la victoria. Sobre el final del partido, los nervios se apoderaron de varios simpatizantes que se fueron sobre los árbitros y el cuerpo técnico de la visita.