Liga Argentina: Parque Sur comienza a entrenar con su nuevo plantel

Este miércoles a las 19 horas en su estadio, Parque Sur comenzará formalmente sus trabajos luego de la decisión tomada en las últimas horas del lunes respecto a su participación en la próxima Liga Argentina de Básquetbol 2021. El inicio del torneo será el 19 de febrero, así que los Sureños aceleran sus pasos a seguir. Cabe destacar que un grupo de juveniles del club que serán parte del próximo plantel hace 5 meses están entrenando para esta posibilidad. Mañana arrancarán los entrenamientos con la mira puesta en el inicio de la Liga y con el objetivo de cerrar el plantel en los próximos días.

Con el cuerpo técnico confirmado hace un par de meses -Damián Gamarra (DT), Iván Paolazzi (Asistente) y Martín Pinilla (PF)- Parque Sur comienza a delinear su plantel para lo que viene. Está previsto que este miércoles estén presentes los jóvenes del club que ya vienen entrenando y que tuvieron minutos en la última Liga Argentina: Chon Piccart, Brian Osuna y Juan Meyer.



Otro de los juveniles es Alejo Chaillou. También viene preparándose con ellos. Es su segundo año en el club, proviene de La Plata, con último paso por Gimnasia de esa ciudad. Están invitados a participar de estos entrenamientos otros chicos de la institución: Gastón Perdomo y los dos U15 -campeones argentinos U13 con el club-: Santino Lanzi y Federico Torres.

Entre los primeros jugadores del plantel anterior que confirmaron su continuidad están Gervasio Guelache y Laureano Legaria. Son los que ya dieron el sí para esta nueva etapa.



El primer fichaje confirmado es un regreso: el del ex Zaninetti, Juanfri Boffelli, tras su paso por Regatas Uruguay en el Federal. Está acordado con el jugador y ya se pusieron de acuerdo los clubes. Boffelli volverá a la Liga Argentina con la camiseta sureña.



Ya hay avanzadas conversaciones con otros jugadores. Y es posible que entre estas horas y mañana a la tarde pueda sumarse alguno más al primer día de entrenamientos. En los próximos días, este equipo juvenil de Parque Sur completará su plantilla para el próximo torneo.



En la mañana de este martes la prensa del Sureño conversó con el nuevo DT, Damián Gamarra: “Estoy impresionado por el esfuerzo de la dirigencia del club y la gente que apoyó de una u otra ésta nueva etapa. Es un torneo diferente y costoso, y poder afrontarlo es muy valorable”, expresó.



“Se tomó la decisión de competir con un equipo extremadamente joven, pero que no tengo dudas de que haremos el mayor esfuerzo por rendir al máximo de nuestras posibilidades”, agregó Gamarra, que hará su debut como entrenador sureño en la próxima Liga Argentina.



“Sin dudas que todo es una nueva experiencia y un nuevo aprendizaje. Estamos muy entusiasmados por diferentes motivos, y cada uno tendrá las suyos…. pero saber que los jugadores que están, lo hacen porque tienen ganas de ser parte de este plantel, de este nuevo proceso y de estar con nosotros, me llena de energía para encarar esta nueva temporada”, manifestó charlando con nosotros el flamante entrenador, asistente de René Richard hasta la edición anterior.



“Deseo un buen semestre a todos/as quienes forman parte del club…. como así también espero sigamos siendo conscientes de la necesidad de incorporar y mantener hábitos de higiene y responsabilidad necesarios para superar esta difícil etapa que nos toca atravesar desde hace meses”, concluyó el entrenador de Parque Sur.



Para Iván Paolazzi también será una nueva experiencia, debutando en Liga Argentina como asistente. También conversamos con él esta mañana: “El primer sentimiento que tengo tras la decisión de jugar es de felicidad porque tengo trabajo, que estaba en duda y por el club, principalmente. No hubiera estado bueno que Parque Sur pierda el lugar que se ganó deportivamente por falta de recursos. Demás está decirte lo que Parque Sur significa para mi vida y la de mi familia”, nos dijo el Payo.



El nuevo asistente agregó: “También me puso contento porque hay 5 o 6 chicos que están entrenando hace varios meses muy fuerte a la espera de esta Liga. Hubiese sido un masazo para ellos no jugar el torneo con lo que se han preparado”.



Sobre su trabajo con Damián y Martín en el nuevo cuerpo técnico, el Payo manifestó: “Los dos tienen una gran experiencia en el básquet profesional. Me motiva muchísimo saber que voy a aprender de ellos, me da muchas ganas de estar todo el día en el club. Con la cabeza fría, sabiendo que es un plantel que se armó a pulmón y no es común a otras temporadas”.



Pepillo Ibáñez:

Como referente del club y el esfuerzo dirigencial, Pepillo Ibáñez, presidente sureño, nos dijo esta mañana: “Hay que agradecer mucho a los socios, colaboradores y aportantes. La participación va a ser con un equipo modesto, no vamos a jugar para salir campeón y eso hay que tenerlo en cuenta. Debemos mantener la categoría y esperar que en octubre pueda volver a jugarse como temporadas pasadas y con la gente en la cancha”, manifestó.



“Seguiremos buscando aportantes para mejorar todo lo que podamos y otras alternativas para generar ingresos. Todos hicieron un esfuerzo muy grande. Los jugadores que estarán, el cuerpo técnico… era la única manera de poder jugar esta Liga”, concluyó el presidente de Parque Sur.