Liga Argentina: Parque Sur no pudo ante Estudiantes de Olavarría

En el cierre de su participación en la burbuja disputada en Concordia, los sureños cayeron ante Estudiantes de Olavarría por 69-48. El equipo de Gamarra sintió el desgaste físico realizado en los juegos anteriores en donde obtuvo dos triunfos consecutivos en tiempo suplementario.



Martín Herrero del Bataráz con 16 tantos fue el goleador del juego mientras que en el conjunto sureño se destacó Guido Cabrera con 12 puntos.



Finalizado el juego el capitán de Parque Ignacio Zulberti señaló:

“Nos vamos contentos y con cosas para mejorar. En el último partido se notó un poco el desgaste que traíamos de partidos anteriores y enfrentábamos a un equipo necesitado que no iba a perdonar errores”.

“En este juego volvimos a perder muchas pelotas, que es un déficit grande que venimos teniendo este torneo, y nos costó caro. Creo que hicimos una buena burbuja, no solo por las victorias, si no por el carácter demostrado. Ahora a descansar unas horas y poner la cabeza en lo que queda. Déjame enviarle un saludo grande a mi familia que siempre me banca y a la gente del puerto viejo que se hacen sentir cerca.”

.