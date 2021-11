Liga Argentina: Parque Sur parte rumbo a la segunda burbuja

El conjunto sureño emprenderá viaje éste martes a las 06:00 hs con destino al sur del gran Buenos Aires. El estadio Antonio Rotilli de Lanús será el anfitrión de una nueva Mini sede.

Los dirigidos por Gonzalo Rodríguez Costoza vienen de caer ante Estudiantes de Concordia por 86 a 64 el pasado día viernes 5 de noviembre he intentarán revertir lo realizado en aquel juego cuando a partir de las 16:00 hs del día martes 9 de noviembre enfrente a Racing de Chivilcoy a quién ya le ganó en el estadio “Ginate del Sur” con aquel recordado triple sobre el final del encuentro que metiera el juvenil de Juan Meyer.

El equipo contará con una novedad para esta gira, ya que se suma Brian Osuna, hombre de la casa que hasta ahora no había sido parte del equipo profesional pero que si es parte del plantel. La duda en los juegos será la del pivot Ignacio Colsani quien está entre algodones pero que será parte de los 11 que viajan a Lanús.

Juan Meyer- Valentín Lofrano- Juan Francisco Boffelli- Alejandro Piccart- Ignacio Fellay- Elnes Bolling jr- Franco Portillo- Guillermo Romero – Gervasio Guelache- Ignacio Colsani y Brian Osuna sera una parte de la delegación que la completan el cuerpo técnico, Gonzalo Rodríguez Costoza, Iván Paolazzi y Martín Pinilla.

Partidos Martes 9

16:00 hs, Racing – Parque Sur

18:30 hs, Pergamino – Rocamora

21:00 hs, Lanús – Estudiantes (C).