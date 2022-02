Liga Argentina: Parque Sur recibe a Lanús sin público por sanción de la ADC

El sureño será local nuevamente este sábado 5, cuando a partir de las 22:00 hs reciba en el Gigante del Sur a Lanus. Ambos equipos vienen de perder sus últimos juegos, Lanús ante Rocamora y Parque Sur ante Quilmes, y buscarán volver a la victoria.



Para este juego la ADC dispuso que se realice sin público, ya que la institución del Puerto Viejo fue sancionada con 2 partidos de local (5 y 19 de febrero) sin público en el estadio, esto es debido a los hechos ocurridos en el último juego ante Quilmes de Mar del Plata.

Antes del duelo de este sábado hablamos con el capitán sureño Elnes Bolling

¿Cómo está el equipo después del juego ante Quilmes ?

Elnes: El equipo está bien, sabiendo que se estan haciendo las cosas mejor que en el comienzo, pero dolido por la derrota y por como se dió la derrota.

Más allá de la derrota, ¿qué análisis haces de ese juego ?

E.B. Sabíamos que mas allá de que ellos venían con una racha muy negativa, tienen un equipo con muy buenos jugadores, que no iba a ser fácil y estuvo a la vista, doble suplementario!

¿Qué ha mejorado para vos el equipo en esta segunda parte del torneo ?

E.B. Creo que la actitud y los roles del equipo han hecho que el equipo se encuentre mejor y gracias a esos detalles hemos ganado partidos importantes. Por suerte vamos de menor a mayor, hay que seguir puliendo detalles que nos van a llevar a mas triunfos.

¿Como tomás el último fallo del partido ante Quilmes?

E.B. Yo entiendo que somos seres humanos y que nos equivocamos TODO el tiempo, pero creo que asi como toman cartas en el asunto cuando los jugadores o cuerpo técnico tomamos decisiones que perjudican al otro, debería pasar lo mismo para quienes dirigen los partidos. No es la primera vez que nos pasa algo asi, ni será la última, pero ojalá que el margen de error sea cada vez menor y más en momentos decisivos. A nosotros nos perjudicaron muchísimo , a ellos no creo que tanto!

¿Algo para decirle a la familia sureña?

EB: la familia sureña decirles GRACIAS, muy contento por ver la cancha llena nuevamente. No paran de alentar y sin dudas son uno mas de nosotros. Sigamos juntos que somos mas fuertes.

Los jueces serán : Chávez Jorge ,Lorenzo Raúl, Spanghero Lucio.

Prensa Parque Sur.