Liga Argentina: Parque Sur recibe a Zárate Básket

El equipo que dirige Iván Paolazzi recibirá en la noche de este jueves 3 de marzo a Zárate Básket que llega con un buen envión al ganarle a Estudiantes de Concordia en condición de visitante.



Parque Sur que viene de una gira con buen sabor más allá de no haber ganado ,ya que se ha visto una mejoría en el juego del conjunto del puerto viejo y que además hay que sumarle que para este encuentro se contará con la vuelta del público al Gigante del Sur.

El encuentro que dará comienzo a las 21:00 hs en el estadio del club Parque Sur, será arbitrado por Raúl Lorenzo, Franco Buscaglia y Martín Pietromonaco, Alberto Batistella será el comisionado técnico .



“Parque es mi casa”, Iván Paolazzi

Parque siempre fue y será un club familiar, un club en donde es moneda corriente ver volver a sus raíces a quienes forjaron de una u otra manera el destino del club. Alguien que volvió hace un par de años para seguir escribiendo su historia, la de su familia y la de aquellos que lo rodean es Iván Paolazzi.

Luego de varios años de estar viviendo en La Plata, de estudiar medicina y de hacer sus primeras armas como dt, retornó a su ciudad para continuar ejerciendo su pasión, la de entrenador profesional de básquet.

Todos los días charlamos con el Payo sobre diversas cosas, sobre su infancia, sobre básquet, sobre la familia (siempre los tiene de una u otra manera presente) y una de las cosas que más lo centra y le da motivos para seguir mejorando y creciendo en lo personal y en lo profesional es “Melo” el que hace 9 meses llegó para revolucionar el hogar y que junto a Camila crían con mucho amor.

Le robamos unos minutos antes de seguir con su vida cotidiana para preguntarle algunas cosas sobre su llegada al equipo profesional de Parque Sur como Dt.

¿En qué momento de tu vida te llega esta oportunidad?

Yo creo que me llega en un buen momento de mi vida, tanto en lo profesional como en lo personal (por la llegada de Carmelo), por todo lo que vengo preparándome y aprendiendo muchos años tras año.

¿Qué significa para tu carrera deportiva estar a cargo de un equipo profesional?

Para mi significa mucho, significa mucha responsabilidad, mucho compromiso, la verdad que es un lindo desafío y lo pienso tomar de esa manera, con responsabilidad y compromiso.

¿Qué es Parque para vos?

Parque es mi casa, no solamente mi casa es el lugar donde me dan la posibilidad de trabajar de lo que más me gusta

¿Algo que decirle a la gente sureña?

A la gente sureña mas no se le puede pedir, que sigan alentando como lo hacen siempre que tarde o temprano con el esfuerzo y el trabajo de todos los resultados van a llegar.