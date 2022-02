Liga Argentina: Parque Sur sale a la ruta para jugar tres partidos

El equipo que dirige Gonzalo Rodríguez Costoza tendrá una serie de tres partidos como visitante. Hoy se mide con Pergamino Básket, mañana con Ciclista Juninense y el miércoles el rival será Racing de Chivilcoy.

La gira del Sureño por provincia de Buenos Aires, comienza este domingo 13, donde enfrentará a partir de las 21:00 hs al equipo de Pergamino Básket con quién se enfrentó en dos oportunidades y le ganó ( 79-68 y 80-76) el primer juego fue el 27 de Octubre en el gigante del sur y el segundo encuentro fue victoria en la burbuja jugada en el estadio de Lanús el día 12 de Noviembre del 2021.

El día lunes 14 a las 21:30 el conjunto sureño se medirá ante ciclista, equipo con el cual aún no se ha jugado en esta temporada, y quién se ubica en el sexto lugar de la tabla de la zona Sur.

El último juego como visitante de Parque será ante otro viejo conocido como lo es Racing de Chivilcoy con quién ya ha jugado dos encuentros, repartiéndose victorias para cada uno, 82-80 para los sureños y 98-53 a favor de Racing. Este encuentro será a las 21:00 hs del día miércoles 16 de Febrero.

Parque viene de dos derrotas seguidas como local (ante Quilmes y Lanús) y buscará poder sumar victorias en este viaje .

PARTIDOS

Domingo 13 de Febrero, 21:00 hs Pergamino vs Parque Sur. Lunes 14 de Febrero 21:30 hs, Ciclista vs Parque Sur, Miércoles 16 de Febrero 21:00 hs, Racing de Chivilcoy vs Parque Sur.