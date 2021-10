Liga Argentina: Parque Sur venció a Racing en el último suspiro de la noche

En un partido para el infarto Parque Sur con un triple casi sobre la chicharra, venció 82 a 80 al poderoso Racing de Chivilcoy. Parque a pesar del buen primer cuarto, tuvo que remontar una diferencia de mas de 10 puntos y un bombazo de Meyer le dio la ventaja sobre el final.

Juan Meyer ya cargó el tiro que le dará el triunfo a Parque Sur.



Como dice un amigo, el partido no termina hasta que termina y los amantes del básquet lo saben muy bien. Partidos que parecían definidos y sobre el final, cambian de rumbo.

Anoche Parque Sur se medía con uno de los equipos fuertes de su Conferencia, Racing de Chivilcoy con Gamazo, Fernandez, Di Pietro o Barrales, nombres que siempre aportan buenos números. A pesar de ello Parque dominó el primer cuarto 26 a 17, Racing se repuso con un 27 a 16 para irse dos arriba al descanso.



El tercer cuarto fue todo de la visita que con un 22 a 11 marcó una ventaja con sus nombres fuertes e incluso cuando saltaron a la pista los suplentes como Acuña o Maretto.

Pero el capítulo final reservó una de esas epopeyas que quedarán en la historia Sureña. Poco a poco con el empuje de su gente se fue acercando. Aparecieron los bombazos y a través de Romero, Bolling, Guelache y Boffelli recortó la distancia a 1 punto faltando menos de 1 minuto.

La visita se secó y en la bola final apareció el juvenil Meyer que no le tembló la mano y puso el bombazo desde la esquina para hacer estallar al Gigante del Puerto Viejo. Quedaban 9 décimas que Di Pietro no pudo utilizar a su favor con el tiro del final, la historia ya estaba escrita y no pudo cambiar el final. Victoria para Parque Sur que nunca se rindió.



A Estudiantes se le escapó un juego increíble ante Lanús

El Club Estudiantes Concordia no lo pudo cerrar y sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga Argentina al perder por 80 a 79 ante Lanús en Parque Sur. El verde ganaba por 6 a falta de 30 segundos para el cierre, una serie de errores defensivos terminaron en el triunfo Granate.