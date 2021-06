Liga Argentina: Parque Sur volvió a caer ante el escolta Villa Mitre, por 97-69

En el cierre del día jueves de la burbuja de la Conferencia Sur de Liga Argentina, Parque Sur cayó ante el escolta Villa Mitre por 97-69 con un Enzo Filippetti como goleador del encuentro con 20 tantos por el lado del Sureño, seguido por Tomás Fabricius con 15. En el equipo ganador Franco Amigo y Juan Bollo Suárez fueron los goleadores, ambos con 18 puntos . Hoy cerrará su participación a las 16,30 ante Atenas de Patagones.



Enzo Filippetti dialogó con la prensa Sureña sobre el juego y sostuvo : “Arrancamos bien concentrados defendiendo en un triángulo el cual nos fue favorable ya que los primeros 10 minutos nos fuimos abajo por 4 puntos . En el segundo cuarto ellos nos hicieron pagar la rotación y fueron muy efectivos desde el tiro de 3 puntos”.



“Luego del descanso largo entramos muy concentrados he hicimos un gran tercer Cuarto, ya en el último tiempo de juego ellos hicieron valer su experiencia y además con un equipo mucho más largo del nuestro y pudieron sacar los puntos con la cual hicieron la diferencia para ganarnos” .



¿Que le decís a los pibes del equipo ?

“Es increíble lo que están haciendo, el esfuerzo que ellos hacen , cómo defienden la camiseta de su equipo , la del club donde se criaron, que si me hubiese pasado lo mismo a mí a esa edad creo que no me hubiese salido ni cerca . Así que les digo que sigan con ese atrevimiento, que sigan yendo para adentro porque tienen los recursos, tienen el talento para hacerlo y que sigan entrenando duro porque van a llegar lejos. De a poquito van dando sus primeros pasos como profesionales, así que es el inicio, esperemos, de una gran carrera de todos los chicos del club.”