Liga Argentina: Parque Sur vuelve a salir a la ruta por provincia de Buenos Aires

El equipo sureño tendrá una nueva gira por las ciudades de La Plata, Olavarría y Mar del Plata, en donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego a Estudiantes de Olavarría y por último a Quilmes de Mar del Plata.

El equipo que ha sufrido el cambio de técnico y ausencias varias por distintas lesiones , intentará comenzará la gira este jueves 24, cuando visite desde las 21:30 a Gimnasia La Plata en el Bosque.

El Entrenador del Sureño, Iván Paolazzi, contará con 10 jugadores para esta gira: 4- Laureano Legaria, 5- Juan Meyer, 6- Valentín Lofrano, 7- Juan Francisco Boffelli, 8- Alejandro Piccart, 9- Ignacio Fellay, 11- Franco Portillo, 12- Guillermo Romero( C), 13- Gervasio Guelache, 14- Jeremías Ledesma, Dt – Iván Paolazzi.

Elnes Bolling no podrá ser parte de ésta gira ya que aún no se ha recuperado de su problemas de cervicales producto de un golpe en el inicio del partido jugado en Junín, se espera que su evolución sea favorable para que el día 3 de marzo cuando parque sea local, el capitán sureño vuelva a jugar.