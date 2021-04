Liga Argentina: Parque Sur y Rocamora viajan a Lanús por otra burbuja

Este martes 6 de abril comenzará a disputarse una nueva burbuja de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Ambos equipos de la ciudad viajan a la provincia de Buenos Aires en busca de cuatro encuentros contra rivales que aún no se han enfrentado en la temporada.

El Rotili DE LANÚS SERÁ EL ESCENARIO DE LAS DOS BURBUJAS.



Ésta martes en el Antonio Rotili de Lanús arranca la tercer burbuja de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet con la participación de Rocamora y Parque Sur de nuestra ciudad, además de Deportivo Viedma, Villa Mitre de Bahía Blanca, Atenas de Patagones y Del Progreso.



Hasta el momento no hubo cruces con dichos equipos en la presente Temporada, pero sin dudas serán escollos dificiles sobretodo porque salvo Atenas, los equipos restantes están arriba del Rojo y el Sureño en la tabla. Villa Mitre es el líder, seguido por Viedma que siempre pelea arriba la Conferencia.



Por otra parte la ADC informó que la burbuja que iba a jugarse en Olavarría y quedó trunca por la situación sanitaria en esa ciudad pasó al Rotili del Granate, una vez finalizada la burbuja que arranca hoy y finaliza el sábado. Siete equipos jugarán desde ese domingo 11 de este mes, hasta el viernes 16.



El área de Competencias de la Asociación de Clubes anunció que la sede fue imposibilitada de jugar por la decisión municipal de no autorizarla debido a la situación sanitaria. El Antonio Rotili será el estadio de juego, para los cruces entre Lanús, Ciclista de Junín, Estudiantes de Olavarría, Quilmes MdP, Racing de Chivilcoy, Gimnasia de la Plata y Rivadavia de Mendoza.



Fixture de Rocamora y Parque Sur

Martes 06/04:

Del Progreso vs. Parque Sur(19:00hs.) y Villa Mitre (BB) vs Rocamora (21:30 hs).

Miércoles 07/04:

Parque Sur vs. Atenas (Patagones) (16:30hs.) y Rocamora vs Club del Progreso (21:30 hs).

Viernes 09/04:

Atenas (CP) vs Rocamora (19:00 hs) y Deportivo Viedma vs. Parque Sur (21:30hs.).

Sábado 10/04:

Parque Sur vs. Villa Mitre (19:00hs.) y Rocamora vs Deportivo Viedma (21:30 hs).

Todos los partidos se jugarán en el Microestadio Antonio Rotili y podrán ser vistos por streaming a través de BasquetPass.tv