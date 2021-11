Liga Argentina: Racing de Chivilcoy volvió a estar intratable y venció a Rocamora

En la continuidad de la burbuja que se disputa en cancha de Lanús, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, Tomás de Rocamora perdió este miércoles 98-73 frente a Racing de Chivilcoy. En el Rojo, Tomás Verbauwede sumó 29 unidades y 8 recobres para ser la figura.

En el vencedor un de las figuras fue Erbel De Pietro con 20 puntos.



Valdría decir que a Racing le alcanzó un tiempo para definir el trámite en el Rotili porque se fue al descanso largo ganando por 25 puntos pero no sería tan real porque el primer cuarto fue parejo, con dos protagonistas bien marcados por lado. Erbel De Pietro fue fundamental en esos primeros 10 minutos con tres triples en fila que pusieron el tablero 20-14 y obligaron a Carlos Pérez a pedir minuto. Y, por el lado del Rojo, Tomás Verbauwede también sobresalió con sus 13 puntos. Al primer corte se marcharon 22-19.

El panorama se le empezó a complicar a Rocamora en el segundo cuarto porque en pocos pasajes quedó 10 puntos abajo (29-19). El Rojo venía haciendo una buena faceta defensiva cuidando su aro, aguantando a los grandotes pero Racing le encontró la vuelta a esa zona y metió siete triples para cerrar el primer tiempo con 11/18 en ese rubro. ¡Tremendo! Y los bombazos llegaron de diferentes manos: Maretto, Fernández, Acuña, De Pietro y Barrales. Racing se llevó el parcial 34-12 y el tablero quedó 56-31 de cara al segundo tiempo.

Para el regreso de vestuarios quedaba por ver si Rocamora iba a poder reaccionar o solo iba a sucumbir ante un Racing que el día anterior le había ganado por 45 puntos a Parque Sur. Y, con sus armas, el Rojo esbozó una reacción y con un par de triples de Bello, más otro de Gómez y los puntos de Verbauwede fue limando la diferencia. Racing no pudo convertir de tres en esta parte del juego, su puntería bajó pero lo más cerca que se arrimó el Rojo fue a 15 puntos (65-50) y sobre el cierre a 14 (71-57).

El esfuerzo del tercer cuarto se notó en Rocamora y en el último volvió a padecer a Racing. No pudo achicar más la brecha y cuando se lo propuso Racing le bajó la cortina. Apareció Fernández con un doble y un triple, más tarde lo hizo nuevamente en toda su dimensión; Gamazo hizo su aporte de siempre y el tablero se acomodó nuevamente. Lo ganó el que mejor llegó y el que mejor jugó. La diferencia puede ser exagerada pero es la que existió. Rocamora tendrá que quedarse con sus mejores pasajes y en recargar pilas de cara al viernes.

Seis jugadores del equipo vencedor llegaron al doble dígito, destacándose los 20 puntos de Erbel De Pietro, los 18 de Fernández y el doble doble de Joaquín Gamazo con 13 puntos y 13 rebotes.