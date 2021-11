Liga Argentina: Racing fue más que Rocamora y se llevó la victoria

En lo que fue para ambos el último partido de la burbuja que se disputó en Concepción del Uruguay, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Racing de Chivilcoy superó a Tomás de Rocamora 74-60 en un partido que controló desde la segunda mitad del primer cuarto y hasta el final. El perimetral Ricardo Fernández fue el goleador del juego con 22 puntos, seguido en el goleo por el interno Rodrigo Acuña quien sumó 18. En el Rojo hubo 12 puntos de Juan Martín Bello y 11 de Martín Pascal.

Fotos Carlos Lozano.

Golpeado por la caída ante Lanús del día sábado Rocamora salió a enfrentar a Racing con la misión de lograr la recuperación pero solo encontró pasajes de buen juego que no se prolongaron mucho en el tiempo y por eso el rival se llevó el triunfo merecidamente. El primer cuarto fue flojo en cuanto a juego y errático en el goleo por parte de los dos. Tras un triple inicial de Fernández el Rojo metió un parcial 9-0 con Gómez y Bello liderando el goleo aunque Racing se acomodó y desde el goleo de Gamazo se llevó el primer cuarto (16-12).

En el inicio del segundo cuarto Racing decidió seguir atacando la pintura ahora con Báez, también muy activo en esa zona. El equipo de D’Ambrosio logró las mejores ofensivas y de a poco se fue alejando en la tablero. Rocamora contestó con la experiencia de Pascal quien no solo consiguió doble + bonus convertido sino que también acertó de tres en dos ocasiones. En la continuidad Rocamora quedó a 10 puntos y Cali Pérez pidió minuto. De todas formas el elenco de Chivilcoy continuó más lúcido y lastimó a través de Acuña y Fernández antes del cierre (40-27).

Arrancó el segundo tiempo y Acuña llevó a que Racing consiga la mayor diferencia hasta ahí y que fue de 15 puntos. A Rocamora le costó mucho atacar la pintura porque el rival la defendió muy bien, entonces se mantuvo en partido con triples de Impini y Bello por duplicado en este cuarto. También Gómez facturó desde afuera de los 6.75, pero el tema fue que Racing igualmente pudo por esa vía con Barrales y Acuña, y si no fue por ahí Gamazo se encargó de hacer lo suyo en la pintura. El Rojo se llevó el parcial (21-16) pero todavía estaba a ocho puntos en el tablero (56-48).

En el inicio del último Racing siguió siendo protagonista con un inspirado Gamazo y a Rocamora le volvió a costar la conversión. Enzo Passadore pudo anotar un triple cuando la pelota no quería entrar pero la diferencia seguía siendo importante. Cuando el tablero quedó 67-53 Cali Pérez pidió otro minuto sin mayor suerte para corregir lo que estaba pasando. Racing tuvo las ideas más claras, jugadores que hicieron la diferencia como Fernández, Acuña y Gamazo y por eso fue un justo vencedor.

Informe Mauricio Galarza, Prensa Rocamora.