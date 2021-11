Liga Argentina: Rocamora ante Parque Sur en un partido más que valioso

Tomás de Rocamora enfrentará este miércoles a Parque Sur, desde las 21:30 en el estadio Paccagnella, en la continuidad de la Conferencia Sur en Liga Argentina de Básquetbol. Será este el segundo encuentro de los tres que tendrán lugar en esta Primera Fase.

Las entradas se venderán a partir de las 20 en la sede del Boulevard Yrigoyen.

El encuentro que se disputará en el estadio del Rojo tendrá como árbitros a Fabio Alaniz, el uruguayense Gonzalo Delsart y Alejandro Costa; mientras que Eduardo Soria será el Comisionado Técnico.

Ambos llegan con realidades similares habiendo ganado uno de los cuatro encuentros que disputaron en la burbuja de Lanús.

Rocamora y Parque Sur irán por el segundo asalto de este combate programado a tres para la primera parte del certamen. El elenco dirigido por Carlos Andrés Pérez ganó el primero 68-60 como visitante prolongando así la buena racha que trae el Rojo y que se extiende a cinco triunfos tomando en cuenta los dos amistosos de pretemporada y los dos correspondiente a la temporada anterior. El Sureño, de todas formas, lidera 14-8 el historial de partidos oficiales y 4-2 el de amistosos.

Tras la burbuja que culminó el sábado y donde Rocamora cerró con un triunfo ante Lanús, el equipo tuvo un día de descanso y regresó en la tarde del lunes a los trabajos. Este martes practicó por espacio de casi tres horas en el estadio –video del rival incluido- y cerrará la preparación desde las 11 del miércoles con la sesión de lanzamientos. Tras la misma quedarán confirmados los dos Juveniles que integrarán el equipo ya que todos los Mayores y U23 están a disposición del cuerpo técnico.

Respecto de lo que representó el triunfo frente a Lanús, el interno Horacio Rigada manifestó: “Fue muy importante, después de los dos partidos previos que tuvimos necesitábamos volver a nuestro juego, ser competitivos y ganar en confianza; más, previo a un clásico”.

Y acerca del choque que se viene, añadió: “Llegamos igual y aunque alguno llegara condicionado los clásicos son partidos aparte que a veces no tienen lógica. Somos locales, debemos defender nuestra cancha y hacer todo para ganar siempre”.

“Todo clásico es diferente, el último se dio un partido cerrado; de rachas, que pudimos ganarlo al final. Pero ambos equipos tienen mucho gol en el plantel así que también puede darse así, de alto goleo”, respondió después acerca de cómo podría darse el encuentro.

Si Rocamora gana quedará a un triunfo de Estudiantes de Concordia, rival al que todavía deberá enfrentar en dos ocasiones. En esta pelea por el uno de la Zona A el clásico asoma como muy importante. “Ganar el miércoles nos acerca a Estudiantes y nos deja mano a mano por el uno con ellos. Ojalá podamos conseguir ese primer objetivo que nos propusimos”, reflexionó el Colo al respecto.

Venta de entradas

La dirigencia de Rocamora informó que la venta de entradas, tanto para locales como visitantes, se llevará a cabo desde las 20. Los precios son los siguientes: popular socio, $300; popular no socio, $400; platea socio, $400; platea no socio, $600; jugadores del club, $100.