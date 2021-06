Liga Argentina: Rocamora bajó al puntero y se ilusiona con los playoffs

En lo que fue, sin dudas, su mejor partido de la temporada Tomás de Rocamora le ganó este jueves 91-87 al líder Deportivo Viedma por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo quedó con un récord 10-13 y mantiene chances de clasificar a playoffs.

Rocamora jugó su mejor partido para bajar al líder de la Conferencia.

Horacio Rigada fue la figura del equipo con 24 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias en tanto que Juan Bello también sumó 24 puntos. Ayan Núñez de Carvalho logró la valoración más alta con 25 puntos, 5 tableros y 3 tres pases gol.



Ante el mejor equipo que tiene este grupo Rocamora hizo su mejor primer cuarto, con mucha eficacia y defendiendo bien su canasto. Viedma picó en punta (6-2) pero enseguida comenzaron a llegar los triples del Rojo. Rocamora estuvo encendido con los triples de Rigada y Bello primero, luego acertó Romero, acertó Cognini y después nuevamente Bello para sacar la máxima (33-20). El primer tramo fue 33-22.



El ingreso de Ayan Núñez De Carvalho fue importante para el Depo y con el goleo de Jamaal Levy el puntero puso en aprietos al Rojo. Varas tomó un segundo tiempo muerto y allí consiguió corregir algunas cosas. Con eso y una enorme faena de Rigada en la pintura -13 puntos en el cuarto- el equipo uruguayense consiguió seguir arriba de cara al segundo tiempo (47-43).



Cuando regresaron a jugar Viedma volvió a empardar las cosas (47-47) pero el Rojo siguió concentrado y se mantuvo adelante gracias a las Romero, Rigada y Bello. Un oportuno triple de Cognigni aquietó un poco las aguas y enseguida dos tremendas acciones de Bello llevaron el tablero a 68-60. De cara al cuarto decisivo se marcharon a descansar 68-64.



El Rojo no perdió la línea y lastimó al rival para no dejarlo volver al frente. Rigada continuó con su enorme faena y hasta se despachó con otro triple (79-73). Si bien Rocamora supo ponerse 84-73 un rápido parcial 5-0 en contra obligó a Varas a cortar el juego. Por fortuna Romero y Bello fueron varias a veces a línea para ir asegurando el triunfo que no corrió riesgos a pesar de último triple de Eidintas.



Rocamora lo ganó más que bien, cumplió una gran labor ofensiva pero mucho más fue lo hecho en defensa para poner incómodo a un Viedma que venía arrasando rivales. Este viernes el Rojo cerrará la burbuja desde las 14 frente a Club del Progreso.