Liga Argentina: Rocamora batalló pero perdió ante Pergamino Básquet

En su segundo compromiso del año, y en lo que fue el inicio de una gira de tres encuentros por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora perdió este jueves 87-60 frente a Pergamino Básquet.



El resultado final no termina haciéndole justicia al esfuerzo que hizo el equipo de Carlos Pérez con solo ocho jugadores porque Rocamora dio pelea, con un primer cuarto parejo y con un tercero en el que puso en aprietos al dueño de casa para achicar una desventaja de 17 puntos a tan solo 5. De todas formas Pergamino tuvo más armas en su rotación y tras un último cuarto aceitado se terminó quedando con el triunfo para prolongar su buen presente en este comienzo de año.

El perimetral Benjamín Levato fue la figura del encuentro con 19 puntos y 7 rebotes, seguido en el goleo por Santiago Ibarra con 15 y 4 respectivamente. En el Rojo se destacó el interno Tomás Verbauwede con 15 unidades y 10 rebotes. Este viernes el rival será Ciclista Juninense, desde las 21:30.

En el primer cuarto el equipo de Julián Pagura dominó las acciones gracias al goleo de Benjamín Levato y del capitán Leonardo Tortonesi, con 10 y 8 puntos respectivamente. Ambos sumaron dos triples cada uno y a eso se agregó otro bombazo de Andrés Mariani para el 21-18 con el que se cerraron los primeros 10 minutos. En el Rojo hubo un goleo repartido pero sobresalió el trabajo de Tomás Verbauwede en la pintura.

En el segundo tramo las cosas empezaron a complicarse para Rocamora porque la pelota no quería entrar, Pergamino se alejó por diez y, encima, Nacho Galardo llegó a las tres faltas. Tras un parcial 16-4 Cali Pérez debió parar las acciones para que el tablero no se dispare aún más. La mano caliente de Santiago Ibarra fue determinante para el elenco local. El ex Obras Sanitarias sumó 11 puntos, con tres triples en su haber. Al descanso largo se marcharon 49-32 y con la sensación de historia resuelta.

Pero lo que parecía casi un hecho no fue tan así en el arranque del segundo tiempo porque Rocamora marcó en toda la cancha y puso nervioso al rival. Esos nervios llevaron a Pergamino a perder a Khalil Fuller por cinco faltas y enseguida el colombiano Soren De Luque llegó a las cuatro con una técnica incluida. Además, tras un doble de Helman el partido se puso 51-46 a falta de cuatro minutos. Sin embargo, hasta ahí llegaron los esfuerzos del Rojo por alcanzar un milagro ya que después aparecieron en escena Levato e Ibarra y el marcador quedó 63-48 de cara al último cuarto.

La historia de los últimos 10 minutos fue muy diferente porque Pergamino empezó a estirar la brecha desde el principio y llegó a una máxima de 33 puntos a favor. Rocamora ya lo había dado casi todo y no pudo hacer mucho más, terminó cayendo dignamente y con las armas que tenía a su alcance. Sacados los 15 puntos de Verbauwede el otro que llegó al doble dígito fue Manuel Gómez, quien sumó 13 a pesar de no estar tan fino con los tiros de tres. Este viernes Rocamora se medirá con Ciclista Juninense, desde las 21:30, en la continuidad de esta gira que llegará a su fin el domingo en Chivilcoy.