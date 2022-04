Liga Argentina: Rocamora en buscará de asegurar la localía en Play In

Este miércoles, desde las 21:30 en el estadio Julo César Paccagnella, Tomás de Rocamora enfrentará a Racing de Chivilcoy por la anteúltima fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

Racing viene de ganar como visitante a Estudiantes de Concordia.



Esta noche si Rocamora gana su encuentro y Bahía Basket no lo hace en Zárate habrá ventaja de localía para el equipo uruguayense en el play in. Si no, se definirá en la última fecha programada para el viernes próximo.

Rocamora viene de ganarle bien a Pergamino Básquet el domingo último y jugando un buen básquet, lo que es un punto a favor, pero enfrente tendrá al entonado Racing de Chivilcoy que quiere terminar segundo en el grupo y el lunes inició su incursión en tierras entrerrianas ganándole a Estudiantes en Concordia (63-67). El equipo de Carlos Pérez tiene una mínima ventaja de medio punto sobre Bahía Basket, depende de sí mismo en estos dos juegos que restan y todo podría definirse este miércoles.

Para que eso ocurra el rojo deberá quedarse con la victoria y Bahía Basket tendrá que perder contra Zárate Basket. Si esto ocurre ya no importará lo que acontezca en la última fecha ya que se mantendrán las ubicaciones actuales de los puestos 13 y 14 respectivamente. Rocamora y Bahía tendrán que enfrentarse en el play in a un solo partido y lo único que resta definir es quién será el local y dicho privilegio se lo llevará el que termine mejor ubicado al cabo de los 28 partidos.

Pensando en este encuentro con Racing, el elenco de Carlos Pérez volvió a trabajar el lunes por la tarde tras el triunfo del domingo mientras que este martes lo hizo en horas de la mañana. En el mismo horario cerrará su preparación el miércoles. El único jugador que sigue en recuperación es Juan Martín Bello, al base ya le quitaron la férula de su mano derecha. Está realizando los trabajos físicos de manera diferenciada y continúa con la rehabilitación con el kinesiólogo Gregorio Etcheverry.