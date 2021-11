Liga Argentina: Rocamora estuvo cerca pero no pudo con Estudiantes

Fotos Carlos Lozano.

En la recta final de esta Primera Fase de la Conferencia Sur de la Liga argentina de Básquetbol, este viernes, Tomás de Rocamora perdió frente a Estudiantes de Concordia 73-70 como visitante y quedó condicionado a ganarle el próximo jueves cuando vuelvan a enfrentarse para conservar chances de llegar al Súper 8 del mes próximo. Nuevamente el escolta Manuel Gómez fue la figura del partido, esta vez con 22 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Por el lado del local el más efectico fue el alero puntano Agustín Más Delfino quien sumó 16 unidades y tomó 6 rebotes.

Rocamora fue a Concordia con la premisa de cortar el buen presente de Estudiantes y finalmente no pudo al cabo de un partido con momentos diferentes de cada uno que hicieron que el marcador estuviera en suspenso en los minutos finales. Un tremendo triple del base Alejo Britos, quien tiró desde el Parque San Carlos y la metió, pareció sellar el resultado cuando Rocamora se había puesto a un simple y quedaba muy poco por jugar. No le salieron las cosas al Rojo en esos pasajes decisivos y el Verde terminó festejando un triunfo que lo afirma como líder de la Zona A.

Pero no la tuvo fácil el equipo que dirige Alejandro Elizalde, porque Rocamora arrancó con un parcial 9-0 y lo obligó a pedir minuto. Bello y Helman fueron los baluartes del Rojo que siguió mandando en el tablero por un buen rato (6-14). Todo hasta que Yarza empezó a sumar y Bonja comenzó a pesar en la pintura; al igual que Newton. Estudiantes fue limando la diferencia hasta que hizo lo méritos suficientes para pasar al frente y se llevó el primer cuarto 18-17.

El comienzo del segundo cuarto fue olvidable para Rocamora, flojas defensas y muy poca claridad para atacar. De la mano de Chervo el local logró despegarse por 10 puntos casi sin despeinarse (27-17) y al equipo de Cali Pérez le tomó casi cuatro minutos poder anotar. Fue tras una penetración de Justo Catalín que consiguió hacerlo. Estudiantes se sintió más que cómodo con el desarrollo del partido, llegó a sacar una máxima de 15 puntos que gracias a las apariciones de Manu Gómez se achicaron a 11 de cara al reinicio (38-27).

Rocamora salió con otra mentalidad al tercer cuarto, corrigió errores y descuidos, metió un parcial 11-2 y rápidamente se metió en partido (40-38). Estudiantes sintió esa reacción y se bloqueó en ofensiva. La presencia del experimentado Horacio Rigada se sintió en el parqué y así el Rojo no solo pasó al frente sino que tras un triple de Impini se puso 45-50 y cargó de nervios al anfitrión. Elizalde paró inmediatamente las acciones aunque no logró reacción y gracias a los dobles de Rigada el Rojo se marchó arriba 46-54 de cara al último cuarto.

En los primeros pasajes del último cuarto Rocamora pudo mantener esa ventaja de ocho puntos tras un triple de Bello (51-59) pero Estudiantes tenía las respuestas que necesitaba en el banco. Cuando saltaron a la cancha Bonja y Newton el trámite cambió completamente. El correntino se encargó no solo de anotar sino también de defender muy bien su aro y el yankee de sumar puntos valiosos. Cali Pérez usó un tiempo muerto pero el equipo no pudo defender a los grandotes y el dominio en el tablero cambió de manos (60-59). Rocamora siguió dando batalla, con Manu Gómez y Rigada como estandartes pero ya el trámite no fue el mismo. Ese triple de Britos fue determinante (70-66) y Rocamora no logró revertir un resultado que no estuvo tan lejos de conseguir..