Liga Argentina: Rocamora inicia en Bahía Blanca una gira de cuatro juegos

En lo que será un partido clave para mantenerse en los lugares que permitirán llegar a pelear por ingresar en la Reclasificación, Tomás de Rocamora enfrentará en Bahía Blanca a Bahía Basket por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro tendrá lugar este domingo desde las 20:30 en el estadio Dow Center. Será el primero de cuatro juegos que el Rojo encarará en la ruta ya que luego se medirá con Villa Mitre, Deportivo Viedma y Club del Progreso respectivamente.



Reconfortado por el buen triunfo que consiguió el miércoles último ante Gimnasia de La Plata en el estadio Paccagnella, Tomás de Rocamora irá ahora por el objetivo que aún no se la ha dado en esta Segunda Fase y que es ganar en condición de visitante. Y el desafío llega en un momento clave porque el rival será nada menos que Bahía Basket, equipo que hoy está ocupando el último lugar y rival directo para no terminar en el ese puesto y poder seguir en carrera después de los 28 juegos de esta etapa.



Rocamora (34) y Bahía Basket (33.5) están apenas separados por medio punto en las posiciones, una diferencia exigua pero que puede ser determinante cuando se llega a la última recta. De ahí la importancia de este partido. Como se dijo, el Rojo arriba a este encuentro tras el triunfo 77-65 ante el Lobo platense mientras que los ahora locales lograron un resonante festejo como visitante 96-89 frente al líder Deportivo Viedma en su última presentación.



La delegación arribó pasado el mediodía de este sábado a Bahía Blanca y desde allá el entrenador Carlos Pérez se refirió a lo que fue el regreso al festejo del equipo. “La verdad que estamos contentos por el triunfo; se nos dio. Ya veníamos jugando mejor desde la gira anterior y se nos escapó el partido con Quilmes; después, con Estudiantes y Zárate jugamos bien pero al tener un equipo corto nos quedamos sin piernas”, señaló y haciendo referencia a las ausencias de Juan Bello y Marcos Helman por lesión.



“La incorporación de Martín Gómez nos dio un salto de jerarquía para tomar decisiones pero nosotros no tenemos que perder el rumbo, debemos seguir jugando en equipo y saber que tenemos una carta importante dentro del mismo como es él y que nos va a ayudar dentro de la rotación y la calidad del juego”, agregó el Cali.



Respecto de esta extensa gira finalmente comentó: “Iremos preparando juego a juego y, como le digo a los jugadores, hay que jugar bien para poder ganar; todos queremos ganar pero hay que jugar bien y eso significa estar concentrados en defensa y ser aplicados en lo que uno les pide. Y lo mismo en ataque, pasarse la pelota y ser partícipes todos. Creo que ahí vamos a encontrar el rumbo, estamos con muchas expectativas y esperamos que salga una buena gira”.



La delegación está conformada por los jugadores Manuel Gómez, Justo Catalín, Martín Pascal, Galo Impini, Martín Gómez, Tomás Verbauwede, Ignacio Galardo, Iñaqui Garat y Valentino Occhi. El cuerpo técnico se completa con el asistente Fernando Castelli Donnet, el preparador físico Lautaro Martínez y el utilero Eric Sánchez.

