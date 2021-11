Liga Argentina: Rocamora inicia otra burbuja y enfrenta a Pergamino

Este martes dará comienzo una nueva burbuja de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y Tomás de Rocamora se medirá con Pergamino Basquet. El encuentro se desarrollará desde las 18:30 en el estadio Antonio Rotili del Club Atlético Lanús.



Tras poquito más de una semana sin partidos pero que continuó siendo dura en cuanto a entrenamientos Rocamora volverá a saltar al parqué y será para medirse con Pergamino Basquet, equipo al que venció 81-78 el pasado 28 de octubre en cancha de Parque Sur. Fue en el marco de la burbuja que se disputó en Concepción y en la que también sufrió caídas frente a Zárate Basket, Lanús y Racing de Chivilcoy.

Luego del día libre durante el sábado el plantel que dirige Carlos Pérez trabajó domingo y lunes y partirá este martes por la mañana con los siguientes jugadores: Juan Martín Bello, Martín Pascal, Justo Catalín, Galo Impini, Horacio Rigada, Tomás Verbauwede, Marcos Helman, Martín Flores, Manuel Gómez y Enzo Passadore. La estadía en estos días se producirá en el hotel Howard Johnson de Buenos Aires.

Tras la práctica de este lunes habló Manuel Gómez quien en primer lugar hizo un balance de la burbuja que pasó. “El balance lo creo positivo, pudimos volcarle la intensidad al juego que trabajamos toda la pretemporada. Obviamente hay cosas por corregir y seguir creciendo que día a día vamos trabajando”, aseguró.

Y agregó: “Fue una burbuja muy pareja, creo que hay muchas cosas buenas para rescatar sobre todo en los dos primeros partidos donde pudimos imponer nuestra forma de jugar y eso es muy importante. En los últimos dos partidos se notó el desgaste de los primeros juegos y no pudimos mantener la intensidad que nos caracteriza ante dos grandes equipos”.

Respecto de los partidos que vienen y sobre las cosas a mejorar, opinó: “Básicamente hay que tratar de disminuir los errores que tuvimos y seguir haciendo hincapié en nuestros puntos fuertes tratando de imponer nuestro ritmo contra cualquier rival. Ya nos conocemos mucho todos los equipos y los partidos se van a terminar resolviendo por detalles”.

Por último habló sobre cómo se sintió en el equipo hasta acá y dentro de la competencia. “En lo personal me siento muy bien tanto física como mentalmente, tenemos un grupo bárbaro y creo que eso me ayudó a adaptarme rápido a la categoría y a sentirme muy cómodo. Es un torneo largo, de gran desgaste físico donde se juega muy seguido y esa es la mayor diferencia que noté”, manifestó.