Liga Argentina: Rocamora jugó bien y le ganó con solvencia a Pergamino

Tomás de Rocamora jugó un buen partido este domingo y le ganó a Pergamino Básquet 87-72 por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. Manuel Gómez fue la figura del juego con 19 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Galo Impini sumó 17 puntos y 8 tableros, mientras que Tomás Verbauwede culminó con 10 y 9 respectivamente. Justo Catalín también se destacó con 19 puntos, con 5/8 en triples. En la visita el más efectivo fue Santiago Ibarra con 19 unidades aunque debió dejar el partido por sumar dos faltas antideportivas.

El Rojo hizo un muy buen primer cuarto y desde allí construyó un sólido triunfo que no corrió riesgos en el resto de la noche. Un 5-0 inicial para empezar a imponer condiciones y buena puntería de tres puntos con aciertos de Catalín, Impini y Galardo (11-6). Pergamino no hizo pie en cancha en la primera parte del tramo inaugural y tras quedar 20-8 abajo a Julián Pagura no le quedó otra que usar un tiempo muerto. Rocamora siguió mejor y llegó a alejarse por 15 tras un bombazo de Manu Gómez. En los pasajes finales mejoró la visita y tras triple de González quedaron 30-20.

Arrancó el segundo cuarto y el local se mantuvo adelante con las anotaciones de Manu Gómez, el trámite continuó más parejo porque Santi Ibarra fue importante para su equipo hasta que llegaron dos triples de Justo Catalín que le dieron más aire al elenco de Cali Pérez (44-28). Enseguida se sumó otro bombazo de Manu Gómez para lograr una ventaja de 19 puntos aunque Ibarra contestó rápidamente por la misma vía. También Gorosterrazú se animó y convirtió para seguir achicando (47-34). Al descanso largo se marcharon 49-34.

El tercer cuarto no perdió intensidad y lo mostró mejor a Pergamino, que siguió teniendo a Ibarra con la mano caliente pero también hubo aciertos de Mariani y Gorosterrazú para ponerle más paridad a las acciones. Rocamora no tuvo la misma efectividad pero se las ingenió para mantenerse arriba de la docena de puntos pero sobre el final la visita se vino con todo y tras doble de Tortonesi logró quedar a solo 7 puntos (64-57).

Rocamora pudo aguantar ese embate de Pergamino y las buenas noticias le llegaron cuando poco antes de los tres minutos le pitaron la segunda antideportiva a Ibarra y debió dejar la cancha. Entonces llegó el quinto triple de Catalín y con el manejo de Manu Gómez el Rojo tomó las riendas del juego nuevamente. Si alguna esperanza le restaba a Pergamino ésta se esfumó cuando Martín Gómez clavó el triple que hasta ahí se le había negado (83-65). Restaban algunos minutos todavía pero la historia estaba resuelta, incluso al local le quedó tiempo para el debut de los pibes Lucas Maldonado y Franco Ferreyra; y éste último hasta pudo conquistar un doble.

Fue un buen triunfo para Rocamora que le permite subir un peldaño más en las posiciones y esperar entonado el partido del próximo miércoles ante el siempre complicado Racing de Chivilcoy.