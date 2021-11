Liga Argentina: Rocamora lo cerró mejor y se quedó con otro clásico ante Parque Sur

En una nueva edición del clásico uruguayense en la Liga Argentina, Rocamora se impuso a Parque Sur por 67 a 63 en un partido muy parejo a lo largo del todo el desarrollo. Marcos Hellman (17) y Manu Gómez (22) los destacados del Rojo, en Parque Sur fueron Bolling y Lofrano.

Manu Gómez anotó 15 de sus 22 puntos en el último cuarto. Además tomó 7 rebotes y dio 6 asistencias. Foto Carlos Lozano.

En el Julio César Paccagnella se jugó otra edición del clásico uruguayense, donde nuevamente quedó en manos de Rocamora que parece decidido a revertir la racha adversa ante el Club Parque Sur, al menos en el historial de Liga Argentina. La tarea de Marcos Hellman con 17 puntos en la primera etapa y la mano caliente de Manu Gómez con 22 tantos, fueron gran parte responsables de la victoria del Rojo que sobre el final sacó una luz de ventaja, cuando parecía que el partido necesitaría una prórroga.

Hellman anotó 17 puntos en la primera etapa.



El primer parcial tuvo a Rocamora como dominador del primer tramo con Hellman siendo determinante para el Rojo en el cesto contrario. Luego de algunso ajustes de Costoza, Parque de la mano de su capitán Elnes Bolling emparejó las acciones y sobre el final pasó al frente 23-21 luego de ir 8 puntos abajo.

Lofrano anotó 14 puntos para el Sureño.



En el segundo cuarto Parque con una buena rotación pudo mantener el control del partido que había manifestado en el final del primer tramo, Bolling y Lofrano, más lo aportes de Guelache y Boffelli le daban la ventaja a Parque.

Cali Pérez reordenó las piezas en ataque y Hellman siguió con la mano caliente cerca del aro en el local, ya que desde el perímetro tenía bajísimo porcentaje. Rocamora recuperó el rumbo para llevarse el cuarto 17-15 y empardar el juego en 38.



Bolling anotó 14 puntos y tomó 12 rebotes.

El comienzo de la parte complementaria fue muy errático para ambos, como si se hubiesen enfriado o ajustado demasiado las defensas. Los entrenadores tomaron nota del rival para contener tanto a Hellman en Rocamora con dobles marcas, o a Bolling en el Sureño para que bno ataque el aro. Tanto defendieron los equipos que el parcial finalizó 11 a 10 para Rocamora, augurando un final cerradísimo.



Ni bien comenzó Guelache puso el primer bombazo que inmediatamente Gómez respondió de igual manera. El parcial fue palo y palo, faltando 6 minutos dos bombas de Gómez pusieron al Rojo 6 arriba y posesión. Parecía que se escapaba el local, pero Parque respondió con Bolling, Lofrano y Boffelli para pasar al frente por 1. Pero Manu Gómez estaba encendido y tras una falta anotó dos libres par apasar al frente por 1. Los nervios parecían y las faltas también. Rigada anotó 1 de 2, el Rojo arriba por 2, Boffelli 1 de 2 para que dar a 1. Y cuando faltaban 10 segundos anotó 1 de 2 para empatarlo. Manu Gómez quien sino anotó una bandeja a falta de dos segundos y en la preposición Boffelli pisó línea y Bello sentenció el partido. Victoria luchada y cerrada del Rojo que estira la racha e irá a Concordia por una victoria ante Estudiantes.

Síntesis:

ROCAMORA 67

M. Helman 17, M. Gomez 22, J. Bello,4, T. Verbauwede 8, G. Impini (C) 9. BANCO H. Rigada 5, C. Pascal 2, J. Catalin 0, E. Passadore 0.

Entrenador: C. Perez Asistente: F. Castelli Donnet

PARQUE SUR: 63

J. Boffelli 7, E. Bolling (C) 14, F. Portillo 5, G. Romero 3, I. Colsani 8. BANCO: V. Lofrano 14, I. Fellay 0; G. Guelache 8, B. Osuna 4.

Entrenador: G. Rodriguez Costoza Asistente: I. Paolazzi