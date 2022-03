Liga Argentina: Rocamora logró un triunfo fundamental ante Bahía Basket

Tomás de Rocamora derrotó este domingo 78-69 a Bahía Basket por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y no solo cosechó su primer triunfo en la ruta en esta Segunda Fase sino que sumó dos puntos más que valiosos para seguir alejándose del último lugar de las posiciones. La figura del encuentro fue Manuel Gómez con 27 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias; en el local, Ezequiel Paz terminó con 20 unidades. Este lunes el Rojo seguirá la gira y enfrentará a Villa Mitre, desde las 21.





Rocamora volvió a sonreír como visitante en esta temporada y fue en un momento más que oportuno porque en este cierre de Fase le ganó bien a Bahía Basket y estiró un poquito más la diferencia con un rival directo en la pelea por no terminar en el último lugar. Segundo triunfo al hilo para los de Cali Pérez, primero lejos del Paccagnella pero más que importante en el inicio de una gira con cuatro partidos.



Después de un tiempo muerto que usó Carlos Pérez cuando el partido se puso 7-2 tras un parcial 7-0 del local, Rocamora jugó mejor. Galo Impini fue determinante con tres triples en este lapso, Manu Gómez aportó uno más y así el primer parcial quedó 13-18 para la visita. Técnicamente el partido no fue bueno en esta parte, a Bahía le costó mucho anotar y Laura Cors fue la que más tarde llamó a los suyos al banco (18-27). Un cierre a toda orquesta de Manu Gómez, con un doble, dos libres y triple le sirvió al Rojo para llevarse el primer tiempo 23-36 e ir a descansar con cierta tranquilidad.



Bahía Basket había cerrado el primer tiempo con 1/17 en triples pero en el tercer cuarto ese porcentaje mejoró y el partido se hizo más parejo. En total consiguió tres bombazos en este tramo y eso hizo que la diferencia en el tablero se comprimiera. Tras un triple de Fernández el partido se puso 39-44 y decididamente fue otro. Sin embargo, Rocamora también encontró dos aciertos de Martín Gómez por esta vía y llegó al cierre del período con una buena ventaja (44-55).



Otro bombazo de Manu Gómez inauguró el último cuarto y momentos después Martín Pascal aportó el suyo tras un saque del costado y con el reloj pisándole los talones. Golazo para sacar la máxima de la noche (51-68). Tras el tiempo muerto Bahía volvió a acomodarse, limó esa diferencia y se puso a nueve aunque no pudo pasar de ahí. Manuel Gómez volvió a lucirse en el cierre con puntos de los todos los colores y así el Rojo alcanzó un triunfo que puede ser determinante para sus aspiraciones.



Gran partido del capitán Galo Impini también con 18 puntos (3/4 en triples) y valioso aporte de Martín Gómez (14 puntos). Rocamora maquilló muy bien la rotación corta, redobló esfuerzos, jugó por momentos buen básquet y fue un justo ganador. Sin poder disfrutar mucho, ahora Villa Mitre asoma en la próxima parada.