Liga Argentina: Rocamora mejoró pero no pudo ante el Deportivo Viedma

En el tercer partido de una extensa gira, este miércoles, Tomás de Rocamora perdió como visitante 71-65 frente a Deportivo Viedma por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

El encuentro fue extremadamente parejo y se inclinó a favor del local en los últimos cinco minutos. Tomás Verbauwede fue la figura del partido con 21 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. En el local, Matías Eidintas terminó con 17 unidades. El Rojo volverá a jugar el viernes, en General Roca, ante Club del Progreso.



Arrancó mejor el anfitrión pero Tomás Verbauwede con su primer triple marcó que su aporte iba a ser valioso en el primer cuarto (4-3). Después que Deportivo Viedma volviera a tomar las riendas un triple de Catalín puso adelante al Rojo por primera vez (9-11). En su mejor momento Rocamora tomó una ventaja de cinco puntos tras un bombazo de Manu Gómez y obligó al tiempo muerto local (11-16). Con Eidintas encendido por un lado y Verbauwede del otro el partido se hizo más que entretenido. El Rojo se iba a llevar el parcial pero a falta de cuatro segundos un regalo desde la salida terminó en las manos de Marina y el base no perdonó (24-23).



La apuesta de Rocamora al perímetro le dio sus frutos porque en la primera mitad del segundo cuarto encontró triples de Impini, Catalín y Pascal. Nuevamente tomó una ventaja de cinco (29-34) ante un Viedma que sumó confusiones y no pudo anotar. Pero después el equipo de Cali Pérez tuvo desatenciones e imprecisiones que le permitieron al local encontrar puntos en Marina y Marini para dejar un parcial igualado (13-13) y una mínima ventaja para uno de los punteros de la Conferencia (37-36).



En el inicio del tercer cuarto los triples le siguieron dando rédito a Rocamora, llegaron conversiones de Manu Gómez y Galo Impini para tomar una pequeña luz (40-44). El partido siguió parejo, con más errores que aciertos de ambos lados. Martín Gómez sumó su primer triple de la noche para destrabar el marcador (46-49) y en la continuidad el Rojo se quedó con el parcial para irse arriba al último descanso (52-53).



En los tres primeros cuartos Rocamora alcanzó los diez triples, pero en el último el aro se cerró y no entró ninguno más. Ante esa situación las apariciones de Verbauwede fueron fundamentales para que el tablero siga palo y palo. Sin embargo, el reingreso de Raúl Pelorosso fue determinante en el juego porque el base se cargó el equipo al hombro y desde sus puntos se destrabó el partido. Estaban 63-63 y restaban cinco minutos, desde las manos del base Viedma lo fue cerrando ante un Rocamora que se secó en ofensiva y ya no encontró más respuestas.