Liga Argentina: Rocamora no pudo con Bahía Basket de local

Tomás de Rocamora perdió este viernes 76-69 ante Bahía Basket en el comienzo de la Segunda Fase de la Liga Argentina de Básquetbol. El brasilero Gabriel Novaes Souza fue la figura del juego con 26 puntos y 11 rebotes, seguido por los 17 de Facundo Tolosa. En el Rojo el mejor fue Manuel Gómez con 21 puntos y 4 asistencias, mientras que Juan Bello y Marcos Helman sumaron 11 unidades cada uno. El próximo martes el equipo uruguayense volverá a ser local y será ante Villa Mitre también de Bahía Blanca.

El primer cuarto decididamente no fue bueno para Rocamora, empezó adelante pero en un abrir y cerrar de ojos quedó 2-10 abajo y Carlos Pérez usó un tiempo muerto. Los triples de Cavero y Sánchez fueron valiosos para Bahía, a la vuelta del minuto Rocamora no encontró gol y Sánchez castigó con otra bomba (2-13). Le costó al Rojo acomodarse en el partido y recién lo consiguió cuando se le abrió el aro desde larga distancia. Bello clavó dos bombas en fila, el tablero quedó más parejo (13-18) y Laura Cors paró las acciones. En la recta final Bahía Basket mantuvo su dominio y se marchó arriba 15-23.

Cuando empezó el segundo cuarto Gómez pudo acertar su primer triple de cuatro intentos y Rocamora se puso más que a tiro (20-25). Pero después el partido cayó en momentos bastante ordinarios, a los dos les costó convertir y de ahí que el tablero se movió muy poco. El brasilero Novaes Souza fue el más efectivo de la cancha, anotando en la pintura y también animándose desde el perímetro. Con sus puntos Bahía Basket logró seguir adelante ante un Rojo que no podía sumar y que cuando fue a la línea tampoco estuvo fino (4/7). Después de otro tiempo muerto de Cors llegó un triple de Tolosa para ir bajándole la cortina a un pobre primer tiempo (28-38).

Cuando arrancó el segundo tiempo Laura Cors le mostró el tablero a sus dirigidos y les dijo: “28 puntos; vamos por otros 28 puntos”, marcándole a sus dirigidos lo que habían sufrido en su propio aro. Y este tramo del partido no se lio porque Rocamora inició muy bien con triple de Impini y continuó mejorando a pesar de las respuestas de la visita. Gómez fue valioso y en la pintura lo que hicieron Verbauwede y Helman fue más que importante. Hubo otro tiempo muerto del elenco bahiense porque el desarrollo ya no era el mismo pero eso no detuvo a un Rojo que metió un parcial 31-20 y se fue arriba de cara al último cuarto (59-58).

Parecía que con ese envión Rocamora se iba a llevar por delante a Bahía aunque un par de triples en fila pusieron al rival adelante (61-67) y Cali Pérez tuvo que pedir minuto. No se pudo recuperar Rocamora de ese golpe, volvieron a jugar y Bahía castigó aún más con Paz y el imparable Novaes. Pese a los intentos de Gómez porque el partido no se cierre no hubo caso y el elenco visitante se terminó llevando el triunfo ante un Rojo que se quedó sin ideas en la recta final del juego.