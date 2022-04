Liga Argentina: Rocamora no pudo contra el poderío de Racing

El Rojo cayó como local ante Racing de Chivilcoy por 81 a 72 en el penúltimo juego de la serie Regular. Joaquín Gamazo con 29 puntos y 14 rebotes fue la figura del partido. En Rocamora, Manu Gómez con 19, Martín Pascal con 15 y Toto Verbauwede 13pts y 11 rebotes.

El Rojo debe ganar en Zárate para asegurar localía en el Play In.

Racing comenzó mejor el partido, con buena rotación del balón y mucha efectividad en lanzamientos externos de De Pietro (4/5) , lo que le dio la ventaja y confianza para manejar el juego. Rocamora con menor efectividad de tres (0/5) no se desesperó e intentó ajustar la defensa para no perder terreno. Los internos salieron a marcar al perímetro y Racing aprovechó para generar ventajas en la pintura y se llevó el parcial 23 a 13.

En el arranque del segundo parcial Rocamora mejoró la efectividad, lo que le permitió recortar diferencias con el ingreso de Martín Pascal. La visita pidió minuto y volvió a despegarse tras los ajustes defensivos, yéndose al descanso largo 41-30.

En el regreso de vestuarios Racing siguió manejando el partido y el marcador, llegando a una máxima de 20 de diferencia con Gamazo como el jugador determinante del partido, que le ganó cada duelo que tuvo con los internos del Rojo. Baéz, Fernández aportaron lo suyo ante un rival que sobre el final pudo acortar y perdía por 14.

El capítulo final tuvo a Rocamora lanzado a buscar el partido con Catalín como estandarte, pero una demostración de Gamazo en ofensiva, paralizó cualquier intento de poner en discusión el partido. Rocamora solo pudo acercarse a 9 puntos, Gamazo con 10 puntos y 5 de De Pietro liquidaron el pleito ante el Rojo que deberá ganar ante Zárate el viernes para asegurar localía en el play in.