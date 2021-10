Liga Argentina: Rocamora no pudo hacer mucho ante Lanús

Tomás de Rocamora perdió este sábado 74-59 frente a Lanús por una nueva fecha de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El encuentro se desarrolló en el estadio Julio César Paccagnella en el marco de la tercera jornada de la burbuja que se disputa en Concepción del Uruguay. La figura del juego fue Juan Kelly quien cerró una planilla con 12 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias mientras que el goleador de la noche fue el interno Sebastián Chaine con 17 unidades. En el Rojo se destacaron Marcos Helman y Horacio Rigada con 13 y 10 puntos respectivamente.

Fue un partido que Lanús controló desde el comienzo mismo de las acciones. Arrancó 4-0 arriba en los primeros pasajes, después se alejó por seis tras triple de Kelly, luego por nueve y llegó a sacar 15 puntos ya en el primer cuarto. Rocamora no pudo hacer mucho, solo Gómez consiguió embocar un triple y por esa vía no se consiguió más nada. Lastimar en la pintura fue difícil y de ahí que el primer cuarto quedó 26-13 para el Granate.

En el segundo cuarto el Rojo mostró otra enjundia, se animó a pelear más en la zona pintada con Helman y Rigada y el trámite pareció ser otro. Tras un doble y falta convertida por Rigada el tablero quedó 28-22 y ahí fue Leo Costa el que usó un tiempo muerto. El propio Rigada clavó un triple enseguida y el 28-25 entusiasmó a los presentes. Pero hasta ahí llegó el Rojo porque después Lanús tomó otras vez las riendas de la mano de Pablo Bruna, se alejó nuevamente y se marchó tranquilo con un 39-32 a su favor.

Cuando inició el tercer período la ilusión Roja se encendió otra vez. Triple Gómez y doble de Helman para un 39-37 y más tarde un triple de Impini para un 41-40. Pero eso fue lo más cerca que pudo llegar Rocamora, ahí y en lo que quedó de partido. Nunca pudo igualar ni mucho menos pasar al frente. En Lanús la siguieron metiendo Franchino, Kelly y Chaine y la tarea se complicó cada vez más (52-43). Dio la sensación que Lanús tenía todo sellado más allá de los embates del dueño de casa. Al último descanso se fueron 54-46.

En el último cuarto un triple de Pascal achicó la grita a cinco (56-51) y fue lo último que pudo hacer el Rojo para discutir el juego. Lanús después le cerró los caminos, no lo dejó anotar y con la polenta y goleo de Chaine más las bombas de Bruna empezó a tomar una ventaja irremontable. La diferencia llegó a ser de 18 puntos, Rocamora solo luchó para descontar, hizo lo que pudo porque el rival fue superior y se resignó. Ahora le resta el partido del domingo ante Racing de Chivilcoy para intentar cerrar la burbuja con otra sonrisa.