Liga Argentina: Rocamora poco pudo hacer ante Villa Mitre

Rocamora disputó anoche, en día consecutivo, el segundo partido de una gira de cuatro y terminó cayendo 82-58 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.



Desde el arranque del juego quedó en claro que a Rocamora le costó anotar, no pudo lastimar en la pintura y desde larga distancia tampoco encontró goles. Villa Mitre se llevó el parcial 19-5. Gutiérrez con 9 puntos y Heinrich con 6 fueron los destacados.

En el segundo Villa Mitre tuvo en Fede Harina dos bombazos que no hicieron más que estirar la máxima diferencia (31-10). Sin despeinarse, el Tricolor se llevó el primer tiempo 41-15.



El descanso le vino bien a Rocamora porque en el reinicio el partido se hizo un poco más normal. Con un Villa Mitre que tenía el trámite controlado, el visitante se llevó el parcial 19-22 pero sabiendo que no habría milagro (60-37).



El Local se mantuvo siempre arriba de los 20 puntos, Javier Bollo pesó más en la pintura y cuando no apareció uno lo hizo otro para terminar sellando un triunfo que prácticamente desde el primer cuarto estaba asegurado.

El alero Martín Gómez fue el goleador del juego con 22 puntos seguido por Manuel Gómez con 14. En el local, los perimetrales Federico Harina y José Gutiérrez con 16 y 15 puntos respectivamente.

Ahora Rocamora tendrá un día de descanso y algunas horas más para recuperar energías y seguir en esta durísima gira. El miércoles le toca visitar a uno de los punteros: Deportivo Viedma: Este martes, asimismo, volvió a perder Bahía Basket, en este caso frente a Lanús (72-76) por lo que el equipo uruguayense no volverá a caer al último lugar de la tabla en lo inmediato.