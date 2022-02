Liga Argentina: Rocamora recibe a Ciclista en el Paccagnella

Este jueves, desde las 21:30 y por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora volverá a jugar en condición de local y será frente a Ciclista Juninense. El Rojo viene de perder sus dos últimos encuentros en condición de visitante, frente a Gimnasia de La Plata y Lanús, mientras que el Rojiverde superó a Parque Sur en el Coliseo del Bulevar. No llegará el interno Marcos Helman para este partido.

Prensa Rocamora.



Rocamora será nuevamente local este jueves en la continuidad de la competencia e intentará sumar un nuevo festejo, como los que ya consiguió ante Parque Sur, Villa Mitre, Deportivo Viedma y Lanús por esta Segunda Fase que ha sido bastante adversa en cuanto a resultados. El Rojo no ha podido todavía ganar en la ruta y viene de perder ante el Lobo platense primero y, si bien recompuso su imagen, después también cayó ante Lanús aunque de manera mucho más ajustada.

Enfrente estará este Ciclista que se codea con los de arriba y que viene de ganarle bien a Parque Sur como local. Ya hay un antecedente entre ambos y fue con un contundente triunfo de los dirigidos por Daniel Jaule por 98-62. Pensando en este partido el equipo que comanda Carlos Andrés Pérez tampoco podrá contar en el interno Marcos Helman, quien se lesionó en el último juego como local y continúa con su recuperación bajo las indicaciones del kinesiólogo Gregorio Etcheverry.

El santafesino estuvo realizando no solo trabajos en consultorio sino también en las piletas del club y gimnasio pero no estará disponible para este compromiso. Este miércoles el equipo entrenó en horas del mediodía y también hubo charla técnica con video y análisis del rival. Desde el cuerpo técnico se informó que serán convocados los mismos diez jugadores de los últimos dos encuentros más otros Juveniles que quedarán definidos tras la sesión de lanzamientos del jueves por la mañana.

Los confirmados hasta el momento, son: Juan Martín Bello, Manuel Gómez, Justo Catalín, Martín Pascal, Galo Impini, Tomás Verbauwede, Ignacio Galardo y los juveniles Valentino Occhi, Iñaqui Garat y Octavio Boxler Germanier. Hasta el momento Rocamora suma 28 puntos y se ubica decimotercero en las posiciones del grupo mientras que el presente del Pedalero es mucho más positivo: se ubica quinto con 35 unidades en su haber. Prensa Rocamora.