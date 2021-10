Liga Argentina: Rocamora se traslada al Paccagnella y recibe a Lanús

Este sábado tendrá continuidad una de las burbujas de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol y Tomás de Rocamora enfrentará a Lanús en el segundo partido de la jornada que tendrá lugar ahora en el estadio Julio César Paccagnella.

El Rojo tiene 3 partidos ganados y uno perdido hasta el momento.

El equipo que dirige Carlos Pérez viene de ganarle a Pergamino Basquet el jueves mientras que el Granate hizo lo propio frente a Estudiantes de Concordia.

En los partidos que se dieron el jueves en cancha de Parque Sur hubo cierres apretados y emotivos. Allí Rocamora se recuperó de la derrota inicial del miércoles ante Zárate Basket y venció a Pergamino Basquet 81-78. Algo similar ocurrió con Lanús que tuvo un tremendo final de juego y se terminó imponiendo 80-79 a Estudiantes de Concordia. Además, Parque Sur superó a Racing de Chivilcoy 82-80.

La burbuja se vendrá al estadio del Rojo con idénticos horarios tanto para sábado como domingo. En lo deportivo, el plantel que dirige Cali Pérez volvió a entrenar en la tarde de este viernes y a continuación tuvo una sesión de recuperación muscular (contraste). Más allá de algunas dolencias propias del esfuerzo físico todos los jugadores Mayores y U23 estarán a disposición.

Hasta acá el Rojo ganó sus dos compromisos de la Zona A, frente a Estudiantes y Parque Sur, mientras que contra los rivales de la Zona B sufrió una caída y sumó un festejo. Le queda ahora enfrentar primero a Lanús y el domingo a Racing, dos de muy buen comienzo también. El granate viene con récord 3-2 mientras que La Academia arrastra un más que interesante 4-2.

Vale destacar que se mantendrá el mismo precio de las entradas y que las mismas serán por partido. No habrá diferenciación para socios y el costo es de $300 las populares y $400 las plateas mientras que los menores del club abonarán $100.

Partidos Sábado 30, en Rocamora:

16:30 hs, Estudiantes (C) vs. Pergamino

19:00 hs, Rocamora vs. Lanús

21:30 hs, Parque Sur vs. Zárate