El Rojo ganaba por 20 al final del 2do cuarto, pero tuvo un flojo tercer parcial y Viedma se puso en partido. El Rojo lo aguantó con un Manu Gómez intratable 32 pts y Galardo 16 rebotes dominando el tablero en defensa. Edintas fue el goleador del Depo que no pudo subir a la cima.

Liga Argentina

Rocamora sufrió pero venció al Deportivo Viedma 86-81. Fotos Carlos Lozano.

El primer parcial fue todo o casi todo del Rojo que con una gran efectividad de tiros de campo y una variada oferta de gol, se puso arriba 28 a 14. Bello con 3/4 en tiros de tres puntos marcaría una tendencia. En la visita Capponni sostenía a Viedma pero no era suficiente en un equipo que además de errático se veía desorientado.

En el 2do parcial la cosa no cambió demasiado, los bombazos de Bello y Manu Gómez ampliaban la ventaja a doble dígito para el local. En Depo aparecería Eidintas que de a poco iría ganando protagonismo en el marcador y el partido.

Viedma salió al tercero con artillería pesada, Capponi y Eidintas dispararon con todo su arsenal y Rocamora no encontraba el aro, se habían invertido los roles de la primera etapa. El Depo se llevó el parcial 25-11 y se puso a 6 en partido.

El último parcial fue palo y palo, Bello comenzó con un triple y respondió Young con un doble y un simple. Así durante todo el transcurso, Viedma logró ponerse a 4, pero respondió el Rojo con Impini y Gómez para sacar una luz. Sobre el final Viedma se acercó nuevamente pero el Rojo lo cerró con Galardo y Gómez desde la línea y quedarse una dura pero merecida victoria.

Fotos Carlos Lozano.