Liga Argentina: Rocamora va por más ante Estudiantes

Este domingo, a partir de las 21 en el estadio Julio César Paccagnella, Tomás de Rocamora enfrentará a Estudiantes de Concordia en un nuevo compromiso por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol. El Rojo, que ya aseguró un lugar en el play in, buscará un nuevo triunfo que le permita seguir escalando en las posiciones y quedar más cerca de los lugares de Reclasificación.

La Segunda Fase de la Conferencia Sur está llegando a su fin y Tomás de Rocamora tendrá otro encuentro decisivo como local, en este caso frente al duro Estudiantes de Concordia. Será un partido con mucho en juego para los dos porque mientras el Rojo aspira a seguir sumando para sortear el play in y llegar a la Reclasificación, el Verde se mantiene en la pelea en el lote de arriba y con serias chances de quedar entre los cuatro primeros para meterse directamente en los Cuartos de Final.

Ambos vienen de ganarle en la semana a Club del Progreso, Estudiantes lo hizo por 79-70 y Rocamora por 78-71 en un partido en el que estuvo tres cuartos abajo pero en el último jugó muy bien y festejó con justicia. Este será el quinto encuentro entre ambos en lo que va de temporada. Por la Primera Fase se vieron las varas tres veces, el Rojo se impuso en el primero 83-54 como local y el Verde lo hizo después 75-68 y 81-73. Ya por esta Segunda Fase, los de Alejandro Elizalde vencieron por 80-70.

Para este partido es factible que el elenco que dirige Carlos Andrés Pérez pueda contar nuevamente con el pívot Ignacio Galardo quien se lesionó en el cierre de la última gira y no pudo estar en el choque del miércoles último ante Del Progreso. El jugador realizó trabajos de recuperación con el kinesiólogo Gregorio Etcheverry y se espera que pueda estar dentro de la rotación. El plantel entrenó este sábado por la noche en el estadio y este domingo se reunirá desde las 10:30 para ultimar detalles.

Hasta acá, Rocamora tiene como líder se sus ofensivas al escolta Manuel Gómez quien promedia 14.5 puntos y 3.8 asistencias por juego, seguido por Juan Martín Bello con 11.1 y 2.4 respectivamente. Vale recordar que el base está lesionado y se recupera de una fisura en la muñeca derecha. Los otros jugadores de muy buen presente son el interno Tomás Verbauwede con 10.4 puntos y 7.1 rebotes, y el capitán Galo Impini con 10 y 5 en estos mismos rubros.