Liga Argentina: Rocamora viaja a Junín y arranca contra Ciclista

Este viernes volverá la acción de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquetbol y Tomás de Rocamora enfrentará en su primer compromiso a Ciclista Juninense, equipo que será el organizador de esta nueva burbuja. El partido se disputará desde las 17:30 y será el que cierre la primera jornada. Una delegación de 10 jugadores viajará junto al cuerpo técnico. Estudiantes de Olavarría y Quilmes de Mar del Plata serán los otros rivales.

KODAK Digital Still Camera



Desde este viernes y hasta el próximo martes 25 se disputará esta nueva burbuja de la que también participarán Estudiantes de Concordia y Parque Sur. Rocamora hará su presentación ante el local, elenco con el que viene de perder por un doble (71-69) cuando se enfrentaron recientemente en la ciudad de Concordia; el pasado sábado 8 del corriente mes.



Diez serán los jugadores que acompañarán al cuerpo técnico en este viaje destacándose que ya no forma parte del plantel el interno Sebastián Bernasconi. El pivot oriundo de Chajarí dejó el equipo con un promedio de 12.2 puntos y 6.7 rebotes en 15 partidos. En su lugar llegó Guillermo Romero quien disputó los tres juegos en Concordia con un promedio de 10.3 puntos y 5 rebotes.



Después de haber tenido libre el día domingo, el Rojo inició esta semana el lunes con un turno largo que inició en horas del mediodía. Luego siguió trabajando en el mismo horario y así lo hizo hasta este jueves. Está previsto viajar temprano el viernes rumbo a Junín ya que la idea es almorzar en dicha localidad.



Los jugadores que viajarán, son: Juan Martín Bello, Martín Pascal, Justo Catalín, Juan Francisco Cognigni, Galo Impini, Rodrigo Gerhardt, Horacio Rigada, Tomás Verbauwede, Guillermo Romero y el Juvenil Iñaqui Garat. El cuerpo técnico estará conformado por el entrenador Juan Manuel Varas, los asistentes Gonzalo Rodríguez Costoza y Laura González, y el utilero Eric Sánchez.



Los partidos del viernes serán los siguientes:

Viernes 21/5

11:00 Parque Sur vs Quilmes (MdP)

15:00 Estudiantes (Ola) vs Estudiantes (Cdia)

17:30, Ciclista vs. Rocamora.