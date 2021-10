Liga Argentina: Rocamora volvió a sonreir ante Parque Sur en el Gigante

Con un gran trabajo de Juan Bello (18 puntos) el equipo del Boulevard Yrigoyen se quedó, 68 a 60 en condición de visitante, con el primer clásico oficial de la temporada de la Liga Argentina. El Rojo tuvo el control del juego a lo largo del partido y pudo llevarse la victoria del Puerto Viejo.

Desde el salto inicial ambos equipos mostraron cuales serían las cartas que propondrían en la noche, el local desde la conducción de Lofrano dandole circulación y explosión al ataque Sureño. La calidad de Bolling para buscar el aro, la potencia de Romero y Colzani en la pintura y los bombazos de Guelache.

Rocamora en tanto tenía doble comando en manos de Bello y Manu Gómez, rápidos para distribuir, penetrar o el tiro externo. Hellman y Vervawede a pura potencia en la pintura en tierra de gigantes y Galo Impini, amenaza externa y también cerca del aro.

Así fueron palmo a palmo gran parte del juego, Rocamora tomó el control del tanteador finalizando el primer parcial y no lo pondría en discusión hasta el final del último cuarto. Una defensa aguerrida para frenar a Bolling le dio resultados a Cali Pérez, aun así el jugador franquicia de Parque se arreglaba para anotar. Tras un primer cuarto muy parejo 19 a 20 para Rocamora, la visita sacó 7 mas en el 2do cuarto. Rocamora se sentía cómodo en el partido y lo fue llevando al terreno que le convenía. Parque ganaba en ofensiva cuando Boffelli pisaba el parquet, pero el Rojo ponía a Rigada con sus mañas a tomar rebotes, recoger la basura y porque no tomar tiros externos.

Rocamora entró con 6 de ventaja al capítulo final, Parque apoyado por su gente salió a vender cara la derrota, un par de bombas lo pusieron en partido y el Rojo errático sobre el final lo dejó venir a dos poseciones. Ya ambos sentían el rigo del intenso partido y carecían de ideas claras y no podían convertir. Una bomba de Bello el goleador de la noche sentenció el partido 68 a 60, para que Rocamora siga de racha en el Puerto Viejo.