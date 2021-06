Liga Argentina: Rocamora y Parque Sur vuelven a jugar en Junín

Este miércoles se retomará una de las postergadas burbujas de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquetbol y Tomás de Rocamora saltará a la cancha para enfrentar a Estudiantes de Olavarría. Mientras que Parque Sur enfrenta al local Ciclista.

Tomás de Rocamora intentará desde este miércoles, en casa de Ciclista, terminar de la mejor manera la burbuja que inició el pasado 21 de mayo y cuyo comienzo fue positivo pero tan efímero como un amor de verano. Tras ganarle en aquella oportunidad al Pedalero (78-74) llegó el confinamiento de nueve días que paró no solo al básquet sino a buena parte del país y hubo que subirse al micro para regresar prontamente.



El encuentro se sostendrá desde las 15 en el estadio Raúl Chuni Merlo, también conocido como El Coliseo del Boulevard. El Rojo viajó este martes por la tarde con una delegación de 10 jugadores.



Con energías recargadas, sin lesionados y con mucha ilusión el Rojo trabajó en estos días pensando no solo este juego frente a Estudiantes sino también en el que tendrá el jueves contra Quilmes de Mar del Plata y que completará este mini viaje.



Diez serán los jugadores que viajen para estos dos encuentros: Juan Martín Bello, Martín Pascal, Justo Catalín, Juan Francisco Cognigni, Galo Impini, Rodrigo Gerhardt, Horacio Rigada, Tomás Verbauwede, Guillermo Romero y el Juvenil Gonzalo Tamaño. Como se dijo todos están en buenas condiciones físicas y la única preocupación, por así llamarla, es ver cómo reacciona el capitán Martín Pascal quien en el transcurso del día lunes recibió la vacuna con el Covid-19.



Este martes el equipo entrenó desde las 13 y pasadas las 15 emprendió viaje rumbo a Junín. “Después del parate obligatorio por el Decreto nacional, que nos agarró justo con una victoria en Ciclista, le dimos unos días libres al plantel y luego entrenamos casi todos los días con un estímulo diario y enfocándonos en algunas cosas que creemos que podemos hacer mejor”, señaló el entrenador Juan Manuel Varas antes de viajar.



“Sabemos de la importancia de esta burbuja, de los dos partidos, son rivales directos en la lucha por ingreso al playoffs y claramente queremos estar en esa conversación y tendremos que optimizar nuestros recursos para ser lo más competitivos posible”, agregó.



Varas, quien el pasado viernes 4 celebró sus 36 años y recibió el saludo de los integrantes del plantel y cuerpo técnico, opinó finalmente: “Desde ahí es que, por suerte, tuvimos un tiempo de trabajo considerado, sin lesiones gracias a Dios y poniéndonos a punto para lo que será esta sucesión de juegos”.

Parque Sur ante el local Ciclista



Por su parte el plantel de Parque Sur viajó de igual manera éste martes por la tarde 15: 00 hs hacia Junín para completar lo que queda de la burbuja tras la suspensión provisoria. Recordemos que el sureño se quedó con una gran victoria antes de la suspensión de la burbuja al ganarle a Quilmes de Mar del Plata por 73 a 66 con Gervasio Guelache y Enzo Filippetti como los jugadores más destacados en el equipo que dirige Damián Gamarra quien es acompañado por Iván Paolazzi como asistente.

Antes de emprender viaje el Dt sureño nos dijo: ” Entrenamos con normalidad, sin novedades ni inconvenientes de lesiones. Con muchas ganas de competir, así que esperemos poder hacerlo lo mejor posible. Ciclista y Olavarría son dos buenos planteles que han tenido recambios, con la ventaja de que Ciclista hace de local y eso es un plus, con un refuerzo y su extranjero recuperado, pero esperamos poder hacer un buen partido y una buena burbuja.”

El plantel sureño: Juan Meyer, Brian Osuna, Alejandro Piccart, Franco Portillo, Gervasio Guelache, Tomás Fabricius, Juan Cruz Burgos, Guido Cabrera, Enzo Filipetti y Ignacio Zulberti.

Dt : Damián Gamarra, Asinstente Iván Paolazzi, Preparador físico Martín Pinilla.

Los partidos

Miércoles 9/6

15:00 Rocamora vs. Estudiantes de Olavarría.

17:30 – Ciclista vs. Parque Sur.