Liga de Fútbol: Comienza la 6ta fecha con tres partidos

Con tres atractivos partidos comenzará a disputarse este sábado, la sexta fecha del Torneo «Rubén Ardaiz».

Tras la suspención por mal tiempo del sábado pasado, el lunes se reprogramaron tres partidos para este sábado. En el sur de la ciudad se medirán Parque Sur-Rivadavia; en Cristo de los Olivos María Auxiliadora-Engranaje y en cancha de Rivadavia jugarán Lanús-Gimnasia.

PROGRAMA

Sábado:

Cancha de Parque Sur: PARQUE SUR vs. RIVADAVIA, 13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de María Auxiliadora: MARÍA AUXILIADORA vs. ENGRANAJE, 14:30: Tercera y 16:30: Primera.

Cancha de Rivadavia: LANÚS vs. GIMNASIA Y ESGRIMA, 17:00: Tercera y 19:00: Primera.