Liga de Fútbol Profesional: Son 15 los clubes que piden tratar la remoción de Tinelli

Las entidades pidieron una reunión para tratar la remoción del empresario y conductor como presidente de la Liga Profesional de Fútbol. “Solicitamos se proceda a la pertinente convocatoria de manera inminente a los fines de celebrar la reunión extraordinaria en el plazo de tres (3) días de corrido desde la presente solicitud”, indicó el texto presentado.

Un grupo de 15 clubes sobre los 26 que compusieron la Liga Profesional de Fútbol en 2021 pidieron una reunión para tratar la remoción de Marcelo Tinelli como presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA.

Los representantes de Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba de Santiago del Estero firmaron la nota en la que solicitan una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el lunes.

El objetivo de la convocatoria es tratar la “remoción del presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA”, es decir, de Tinelli, quien por su parte denunció un “golpe artero”.

Qué dice la nota

La nota, dirigida al propio presidente de la Liga y de San Lorenzo (de licencia hasta mayo) y firmada el 24 de diciembre por 15 dirigentes entre los que se destacan Cristian Malaspina (titular de Argentinos y actual vice de la LPF) y Gabriel Pellegrino (presidente de Gimnasia), dice lo siguiente:

“Por medio de la presente y en nuestro carácter de miembros del Comité Ejecutivo nos dirigimos a Ud. en virtud a lo establecido en el Artículo 17 Inc. 2 del Reglamento General de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA a los fines de requerirle tenga bien a convocar a reunión extraordinaria con el objeto de tratar el orden del día que a continuación se detalla, el cual se propone dentro de las facultades que nos corresponden conforme Art. 16, Inc. 8:

a) Remoción del Presidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino de AFA.

Solicitamos se proceda a la pertinente convocatoria de manera inminente a los fines de celebrar la reunión extraordinaria en el plazo de tres (3) días de corrido desde la presente solicitud de acuerdo a la normalidad aplicable”.

Los clubes que no firmaron y la denuncia de Tinelli

Boca, River, Racing, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Banfield, Newell’s, Patronato, Talleres, Unión, Vélez y los recién ascendidos Tigre y Barracas Central no firmaron la petición.

Tinelli denunció un intento de “desestabilización institucional” por parte de algunos dirigentes de clubes y dejó abierta la posibilidad de llamar a elecciones “en caso de que la institución lo considere necesario”.

Las expresiones de Tinelli, difundidas a través de una carta fueron la respuesta a versiones sobre el malestar de varios dirigentes respecto de su manejo al frente de la LPF y a la idea que impulsan para reemplazarlo “en los primeros días de 2022”.

Según esas mismas versiones, el reclamo principal estaría vinculado a la generación de ingresos por la venta de los derechos televisivos del certamen y a su posterior reparto; y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, apoyaría a los dirigentes que plantean la necesidad de una renovación al frente de la Liga.

Más allá del empresario y periodista, la estructura de la LPF se sostiene en su CEO, Francisco Duarte; en su director honorario, Eduardo Spinoza (Banfield); y en sus vices: Cristian Malaspina (Argentinos), Sergio Rapisarda (Vélez) y Hernán Arboleya (Lanús).

La Liga Profesional de Fútbol reemplazó en 2020 a la Superliga Argentina, surgida en 2017 y que estaba conducida por Mariano Elizondo, justamente cercano a Tinelli.